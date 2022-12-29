Самые популярные туристические направления внутри РФ в 2022 году

Отечественные туроператоры подводят итоги года.
Исследование специалистов АТОР показало, что в текущем году самым массовым в плане турпотока российским регионом стала Московская область, которую посетили двадцать два миллиона человек.
Москва с восемнадцатью миллионами туристов заняла второе место рейтинга, тройку лидеров замкнул Краснодарский край, где отдохнули около семнадцати миллионов граждан.
Четвертая строчка досталась Санкт-Петербургу, где за год побывало более восьми миллионов туристов. На пятом месте остался Крым, где отдохнуло примерно шесть с половиной миллионов человек.
Также в ТОП-10 самых популярных туристических направлений 2022 года попали Казань, Тюменская область, Приморье, Республика Алтай и Ставропольский край.