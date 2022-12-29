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2 часа назад

Названы самые популярные туристические направления внутри России в 2022 году

Inc-News

Отечественные туроператоры подводят итоги года.

Самые популярные туристические направления внутри РФ в 2022 году
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование специалистов АТОР показало, что в текущем году самым массовым в плане турпотока российским регионом стала Московская область, которую посетили двадцать два миллиона человек.

Москва с восемнадцатью миллионами туристов заняла второе место рейтинга, тройку лидеров замкнул Краснодарский край, где отдохнули около семнадцати миллионов граждан.

Четвертая строчка досталась Санкт-Петербургу, где за год побывало более восьми миллионов туристов. На пятом месте остался Крым, где отдохнуло примерно шесть с половиной миллионов человек.

Также в ТОП-10 самых популярных туристических направлений 2022 года попали Казань, Тюменская область, Приморье, Республика Алтай и Ставропольский край.

Отдых в России,Российские туроператоры,
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