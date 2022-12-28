Туроператоры предложили новогодние маршруты по Вольному Дону

Ростовские туроператоры подготовили экскурсионные маршруты по Дону в дни новогодних каникул.

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«Окунуться в традиции донского гостеприимства, увидеть настоящих казаков, побывать в памятных местах, связанных с жизнью и творчеством нобелевского лауреата Михаила Шолохова – все это можно осуществить в трехдневном путешествии «Разгуляй на Верхнем Дону», – рассказали в донском правительстве.

Добавили также, что гостям приготовили катание на тройке лошадей, настоящую русскую баню на дровах, казачьи песни и, конечно же, обед на казачьем подворье с домашней лапшой, яичницей на сале, пирожками с картошкой, варениками со сметаной, пышками, донскими разносолами и взваром.

Также есть путешествие из Ростова-на-Дону в Таганрог и обратно на ретропоезде с паровой тягой. Оно будет интересным для всей семьи, в поездке пассажиров будут развлекать сказочные персонажи.

В новогодние праздники будет работать резиденция Деда Мороза в ростовском зоопарке. Этнокомплекс «Кумжа» готовит рождественские гулянья.

В театрах Ростовской области все каникулы будут идти новогодние шоу и рождественские праздничные программы для взрослых и детей.