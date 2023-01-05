Что предлагают туры в полярную ночь

Каждый год около северного и южного полюсов наступает период, когда солнце практически не появляется на небе, — полярная ночь. Кажется, и жизнь, и, тем более, путешествия в такое время должны останавливаться. Но турагентства предлагают в полярную ночь специальные путевки! "Рамблер" рассказывает, зачем ехать за северный полярный круг в месяцы почти полной темноты.

Фото: Pxhere Pxhere

Небо

Видео дня

Оно не всегда черное или темно-синее. В Хибинах можно застать долгие сине-розовые сумерки, когда все вокруг окрашивается в нежные пастельные тона. Финны называют это время "синие часы".

Классическое северное сияние тоже никто не отменял. Если мечтали собственными глазами увидеть желто-зеленое свечение в темном-темном небе — в полярную ночь вам непременно стоит приехать, например, в Териберку.

Природа

Если вы думаете, что ночью ничего толком не посмотришь, — вы ошибаетесь. Во-первых, никто не отменял подсветку, а во-вторых — в некоторых северных городах дополнительное освещение даже не нужно.

Большая часть программы, которую предлагают туры за северный полярный круг, — прогулки и экскурсии, показывающие красоту местной природы. Можно прогуляться по лесотундре, увидеть "танцующие" березняки с выросшими среди них каменными глыбами. Можно переночевать на берегу Баренцева моря. А можно взять маршруты по нескольким перевалам.

Одна из самых знаменитых природных достопримечательностей — плато Путорана. Это самое древнее и северное плато в мире. На нем 25 тысяч озер, огромное количество рек и водопадов и при этом нет ни одного населенного пункта. Здесь живут многие редкие животные, в числе которых путоранские снежные бараны, каменные глухари, рыси, дикией северные олени, медведи и лоси.

Если захочется познакомиться с природой в более "экскурсионном" режиме, посетите Таймырский заповедник и северные ботанические сады.

Активный отдых

Многие туры в полярную ночь либо полностью снегоходные, либо обязательно включают в себя что-то с ним связанное. Например, есть возможность взять снегоходный кольцевой маршрут или научиться управлять этим видом транспорта.

Еще можно порыбачить горных реках или попробовать покорить какую-то из северных вершин.

Pxhere

Другая жизнь