Деревни, в которые стоит ехать за атмосферой

Путешествовать можно не только по главным городам популярных стран, но и по маленьким деревушкам, названия которых не всегда есть на картах. Специально для тех, кому хочется особой атмосферы, "Рамблер" рассказывает о лучших российских деревнях для туристических поездок.

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Усть-Цильма (Коми)

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Усть-Цильма — старинное русское село в глубине республики Коми. Оно находится на берегу северной реки Печора, где живут потомки старообрядцев-новгородцев, которые бежали в XVII веке от реформ патриарха Никона. Так что Усть-Цильма — отличное место, чтобы изучать культуру старообрядцев.

Впрочем, помимо этого, здесь можно наслаждаться покоем, переходить Печору на лыжах зимой или ловить рыбу летом. А еще здесь есть музей исследователя ученого Журавского, который исследовал Европейский Север, ремесленный центр, аэропорт, принимающий Ан-24 из Сыктывкара, и гостиница.

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Жители села хранят в сундуках старинные сарафаны и даже надевают их во время традиционных праздников, которые называются "горками". Все вне зависимости от возраста водят хороводы, поют старинные песни, а потом устраивают ночные гулянья. Считается, что именно в Усть-Цильме сохранились средневековая русская культура, язык, фольклор. В деревне есть собственный эпос, сказки, былины, а в новом старообрядческом храме проходят службы.

Никола-Ленивец (Калужская область)

Эта деревня располагается в Калужской области, на берегу реки Угра, и это настоящее поселение творческих людей. Здесь много художников, архитекторов и прочих творческих личности. Все потому, что деревню в конце восьмидесятых обнаружили архитектор Василий Щетинин и художник Николай Полисский. В 1990-е сюда приехали архитекторы Анна Щетина, Юлия Бычкова и дизайнер Василий Копейко. А в начале 2000-х Полисский стал вместе с местными создавать инсталляции из природных материалов: зиккурат из сена, башню из лозы, акведук из снега. Так возник фестиваль ландшафтных объектов, который стал очень популярным у туристов.

Никола-Ленивец — прекрасное место, чтобы Зачем ехать: общаться с художниками, изучать ландшафтный дизайн и приобщаться к современному искусству. В деревне множество арт-объектов, есть экоферма и арт-резиденции. А еще летом здесь проводят масштабные фестивали: "Архстояние" и "Ночь новых медиа".

Варзуга (Мурманская область)

Тем, кто мечтает уединиться для отдыха, подойдет село Варзуга. Его основали 590 лет назад на Кольском полуострове в 20 километрах от Белого моря. До ближайшего райцентра отсюда дальше, чем до Полярного круга. Зато можно любоваться пейзажами, слушать тишину, ловить рыбу и есть кулебяки с семгой и северные ягоды.

В Варзуге находится памятник русского деревянного зодчества допетровской эпохи — Успенская церковь. Ее построили в 1674 году без гвоздей. Еще есть музей поморского быта и святые источники.

Одно из главных событий - нерест атлантической семги, на который рыба идет по реке Варзуга. Село стоит на обоих берегах этой реки, и для тысяч туристов, которые приезжают посмотреть и порыбачить, каждый год весной строят лагеря.

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Бухалово (Архангельская область)

В России четыре деревни с таким названием, но в ассоциацию самых красивых деревень попала только та, что под Архангельском. Она находится на берегу южного залива озера Долгое. Опытные туристы рекомендуют добираться до нее по воде, а не на машине.

Главная особенность этого места — тишина и покой. Раньше их нарушали только бýхающие звуки, которые издавали филины, — отсюда и название. Сейчас село полузабытое, в нем около десятка дворов.