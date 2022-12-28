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2 часа назад

На Белых берегах под Калугой появится кэмпинг, термальный водоем и банный комплекс

Калуга 24

Под Калугой в сосновых лесах у деревни Корчевские дворики пару лет назад разместился парк семейного отдыха. В его развитие планируют вложит около 50 миллионов рублей до 2025 года.

На Белых берегах появится кэмпинг, термальный водоем и банный комплекс
Фото: Калуга 24Калуга 24

Организатором парка стал предприниматель Сергей Никульченков, который засыпал берега в Перемышльском районе белым песком - пляжное место расположилось в получасовой езде от Калуги. Там же можно порыбачить - в водоемах водятся карп, белый амур и другая рыба.

Детская зона отдыха с бассейном и водными горками, смотровая площадка с панорамным видом на долину реки Жиздры и весь семейный парк, минеральное озеро - всё это уже обустроено, но у территории остается большой потенциал, и инвестор заинтересован в создании условий для ночлега отдыхающих.

«На территории парка семейного отдыха «Белые берега» планируется обустройство кемпинга, площадок для проведения турслетов, праздников, детских летних лагерей, а также создание термального водоема и банно-оздоровительного комплекса.
Размер частных инвестиций составит ориентировочно 50 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба агентства по развитию туризма.

По словам генерального директора агентства по развитию туризма Калужской области Татьяны Калединой, проект «Белые берега» стартовал успешно, а с появлением термального водоема парк семейного отдыха может стать одним из наиболее интересных туристических комплексов Калужской области.27 декабря трехстороннее соглашение о взаимодействии с целью реализации проекта «Парк семейного отдыха «Белые берега» подписали индивидуальный предприниматель Сергей Никульченков, Агентство по развитию туризма Калужской области и администрация Перемышльского района.

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