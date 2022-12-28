В Рязани пройдет новгодний фестиваль туристических маршрутов

«С 2 по 6 января жителей и гостей города ждут более 25 необычных экскурсий, подготовленных с учетом интересов различных целевых аудиторий», — рассказали в пресс-службе. Мероприятия будут включать в себя интерактивные квесты, анимационные программы, прогулки с фонарями и театральные перформансы.