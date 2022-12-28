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1 час назад

В Рязани пройдет новгодний фестиваль туристических маршрутов

Lenta.ru

В Рязани в начале января пройдет фестиваль туристических маршрутов «Твоя Новогодняя Рязань». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

В Рязани пройдет новгодний фестиваль туристических маршрутов
Фото: Лента.руЛента.ру

«С 2 по 6 января жителей и гостей города ждут более 25 необычных экскурсий, подготовленных с учетом интересов различных целевых аудиторий», — рассказали в пресс-службе. Мероприятия будут включать в себя интерактивные квесты, анимационные программы, прогулки с фонарями и театральные перформансы.

Отмечается, что все экскурсии проводятся бесплатно, записаться на понравившееся мероприятие можно на официальном сайте «Твоя Новогодняя Рязань».

«Фестиваль туристических маршрутов — это уникальное мероприятие, которое предлагает жителям и гостям города прикоснуться к истории, культуре, изучить архитектурные объекты, познакомиться и пообщаться с интересными людьми», — добавили в администрации города.

Ранее в Рязани представили новый пешеходный маршрут длиной более 10 километров, включающий посещение кремля, лесопарковой зоны и парка культуры и отдыха. С помощью маршрута власти надеются привлечь внимание жителей и гостей города к главной достопримечательности Рязани — кремлю.

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