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30 минут назад

Курорт «Роза Хутор» перенес открытие зимнего сезона на 31 декабря

Мир24

Старт горнолыжного сезона на курорте «Роза Хутор» перенесли на 31 декабря. Это происходит уже второй раз из-за нехватки снега, сообщает пресс-служба курорта.

Курорт «Роза Хутор» перенес открытие зимнего сезона
Фото: Мир24Мир24

Отмечается, что в настоящий момент натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания.

При этом развлекательная инфраструктура, в отличие от трасс, уже доступна для посетителей. Для гостей курорта работают канатная дорога с подъемом на «Роза Пик», аттракцион родельбан, этнопарк «Моя Россия», фермы, «Хаски Хутор», каток, высокогорные качели, подвесной мост, музеи, ледовые катки и бесплатные мастер-классы.

Трассы для лыжников и сноубордистов сейчас работают только на курорте «Красная Поляна». Однако там ограничена продажа ски-пассов, чтобы не создавать больших очередей на подъемники.

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