Курорт «Роза Хутор» перенес открытие зимнего сезона

Старт горнолыжного сезона на курорте «Роза Хутор» перенесли на 31 декабря. Это происходит уже второй раз из-за нехватки снега, сообщает пресс-служба курорта.

Фото: Мир24 Мир24

Отмечается, что в настоящий момент натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания.

При этом развлекательная инфраструктура, в отличие от трасс, уже доступна для посетителей. Для гостей курорта работают канатная дорога с подъемом на «Роза Пик», аттракцион родельбан, этнопарк «Моя Россия», фермы, «Хаски Хутор», каток, высокогорные качели, подвесной мост, музеи, ледовые катки и бесплатные мастер-классы.