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2 часа назад

Открытие сезона на «Розе Хутор» перенесли из-за теплой погоды

Lenta.ruиещё 1

На фоне аномально теплой погоды горнолыжный сезон на курорте «Роза Хутор» откроется не ранее 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Открытие сезона на «Розе Хутор» перенесли из-за теплой погоды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По погодным условиям частичное открытие горнолыжных трасс на "Розе Хутор" предварительно переносится на 31 декабря, — говорится в тексте. — В настоящий момент натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и открытия безопасного катания».

В настоящее время службы курорта занимаются подготовкой зон катания. Прибывшим на «Розу Хутор» отдыхающим, которые успели приобрести ски-пассы до 30 декабря включительно, будут возвращены средства. Кроме того, администрация курорта подготовила им приятные бонусы — гостям предоставят скидку 30 процентов на все развлечения на «Розе Хутор», а также билет на безлимитное посещение этнопарка «Моя Россия».

В пресс-службе подчеркнули, что все запланированные новогодние мероприятия будут проводиться согласно анонсированной ранее программе и отменяться не будут. Инфраструктура и сервисы курорта также работают бесперебойно.

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