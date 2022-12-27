Туристы назвали регионы РФ, которые открыли для себя в 2022

Страховая компания «Росгосстрах» и туроператор «Большая страна» провели исследование и выяснили, какие регионы России стали главными открытиями для путешественников в уходящем году.

Для 32% туристов открытием сезона стал Дагестан. Ещё россияне назвали Алтай и Карелию (по 25% соответственно), 23% выбрали Калининградскую область, 22% — Байкал, 19% — Камчатку.

53% респондентов признались, что стали намного больше путешествовать по России в этом году, а каждый пятый отметил, что раньше отдыхал только за границей и лишь недавно начал изучать страну.