Около 3 млн человек отправятся в туры на новогодние праздники

«Если говорить о примерных цифрах, то уезжающих за рубеж по всем туристическим направлениям порядка 600 тыс. человек. Внутри страны, по нашим оценкам, отправятся порядка 3 млн человек. Это те, которые выезжают на первое число», - сказала Ломидзе.