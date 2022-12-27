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12 минут назад

АТОР: Около 3 млн человек отправятся в туры по России на новогодние праздники

Агентство «Москва»иещё 1

Около 3 млн россиян отправятся в путешествие по стране на новогодние праздники. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Около 3 млн человек отправятся в туры на новогодние праздники
Фото: PxherePxhere

«Если говорить о примерных цифрах, то уезжающих за рубеж по всем туристическим направлениям порядка 600 тыс. человек. Внутри страны, по нашим оценкам, отправятся порядка 3 млн человек. Это те, которые выезжают на первое число», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что наибольшим спросом у россиян на Новый год пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Кавминводы и Москва.

Отдых в России,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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