Около 3 млн человек отправятся в туры на новогодние праздники

Около 3 млн россиян отправятся в путешествие по стране на новогодние праздники. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Если говорить о примерных цифрах, то уезжающих за рубеж по всем туристическим направлениям порядка 600 тыс. человек. Внутри страны, по нашим оценкам, отправятся порядка 3 млн человек. Это те, которые выезжают на первое число», - сказала Ломидзе.
Она отметила, что наибольшим спросом у россиян на Новый год пользуются Краснодарский край, Санкт-Петербург, Кавминводы и Москва.