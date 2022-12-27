Названы самые интересные для путешествий города Подмосковья

Самые интересные для путешествий в праздники города Подмосковья и места, которые стоит в них посетить назвали «Газете.Ru» в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Фото: Мослента Мослента

«В областные столицы лучше ехать на пару суток: чтобы осмотреть все местные достопримечательности, точно не хватит короткого зимнего светового дня. Поездки в Коломну и Александров могут быть более компактными. Экспрессы из Москвы идут в Калугу, Тулу и Рязань около 2,5 часов, до Коломны и Александрова — около полутора. За это время можно прослушать аудиогиды и определиться с местами посещения», — рассказали в пресс-службе.

Так, в Калуге можно посетить огромный современный музей космонавтики, побывать в доме Константина Циолковского. Посмотреть на старинную архитектуру можно в комплексе зданий Гостиного двора и барочного храма Космы и Дамиана. Для путешествий с детьми подойдет парк птиц «Воробьи», где зимой можно покататься на ледяных горках.

Пройти квест у стен старинного кремля и попробовать купеческий чай с пастилой можно в Коломне. Там же можно посетить музеи калача и самовара и посмотреть арт-коммуналку. Увидеть кремль можно и в Рязани, где расположены красный Успенский собор и Глебов мост. Недалеко от города находится село Константиново, где родился Сергей Есенин — путешественники могут пройти полноценную экскурсию и побывать на реке Оке.

В Александрове экскурсионная программа начинается сразу с вокзала с железнодорожным музеем. А главным для посещения местом в городе считается Александровская слобода, где царь Иван Грозный жил 17 лет. Можно посетить местный художественный музей и места памяти Марины Цветаевой.