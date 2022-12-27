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1 час назад

В России не хватает премиальных объектов размещения туристов

Национальная Служба Новостейиещё 1

Премиальный сегмент в 2022 году не сокращался, несмотря на кризис, отметила в эфире НСН Майя Ломидзе.

В России не хватает премиальных объектов размещения туристов
Фото: nsn.fmnsn.fm

В России не хватает премиальных объектов размещения туристов, премиальный сегмент в 2022 году сильно увеличился, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

Глава АТОР заявила, что Северный Кавказ стал рекордсменом по количеству туристов.

«Премиальный сегмент в 2022 году не сокращался, несмотря на кризис. Дорогие туры внутри страны и за рубежом – это стабильный кусочек хлеба, который позволял индустрии держаться на плаву даже в самый разгар ограничений. Этот сегмент в этом году настолько увеличился, что даже ощущается дефицит продукта. То есть, не хватает объектов размещения, которые могли бы удовлетворить на территории России этот премиальный сегмент. На наш взгляд, проблема сейчас становится острой», - сказала Ломидзе.

Отдых в России,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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