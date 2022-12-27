В России не хватает премиальных объектов размещения туристов

«Премиальный сегмент в 2022 году не сокращался, несмотря на кризис. Дорогие туры внутри страны и за рубежом – это стабильный кусочек хлеба, который позволял индустрии держаться на плаву даже в самый разгар ограничений. Этот сегмент в этом году настолько увеличился, что даже ощущается дефицит продукта. То есть, не хватает объектов размещения, которые могли бы удовлетворить на территории России этот премиальный сегмент. На наш взгляд, проблема сейчас становится острой», - сказала Ломидзе.