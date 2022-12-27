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2 часа назад

В России в 2023 году планируют запустить первый железнодорожный винный круиз

runews24.ru

В следующем году в России планируется запустить первый железнодорожный винный круиз от «РЖД Тур». Информация об этом опубликована на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В России планируют запустить первый железнодорожный винный круиз
Фото: Runews24Runews24

Согласно программе, которую представил «РЖД Тур», в рамках такого круиза туристы смогут посетить шесть виноделен, продегустировать различные вина и деликатесы, а также побывать в исторических подвалах и отправиться на экскурсии.

Представители компании сообщили, что идея создания такого проекта пришла к ним благодаря самим туристам.

Уточняется, что основной локацией круиза будет Краснодарский край, который всегда славился своими винодельнями, имеющими богатую историю.

Организаторы проекта выразили уверенность, что такой круиз будет пользоваться огромной популярностью у приезжих туристов и местных жителей.

На данный момент запланирован пока что только один пробный рейс, который состоится 9 июня 2023 года. Стоимость тура начинается от 86 940 рублей.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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