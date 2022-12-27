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52 минуты назад

Самую высокогорную гостиницу России восстановят на Эльбрусе

Мир24

Самую высокогорную гостиницу СССР и России восстановят на Эльбрусе. Она называется «Приют 11», сообщает РИА «Новости».

Самую высокогорную гостиницу России восстановят на Эльбрусе
Фото: Мир24Мир24

Как отмечается, строительство объекта намечено на 2024 – 25 годы. Отель будет располагаться на высоте более 4 тыс. метров. На базе гостиницы будет работать отделение МЧС, сотрудники которого смогут приступить к поисково-спасательным работам на южном склоне горы в кратчайшие сроки.

Напомним, что оригинальное здание «Приюта 11» имело три этажа. Гостиницу возвели в 1939 году. Она простояла почти 60 лет. Летом 1998 года здание було полностью уничтожено пожаром, который произошел по вине иностранных туристов. Объект планировали восстановить в «нулевые», однако проект так и остался на бумаге.

Отель получил свое название благодаря председателю Кавказского горного общества Рудольфу Лейцингеру. В 1909 году на месте гостиницы был временный лагерь, где он переночевал с группой из нескольких школьников.

Ранее сообщалось, что туристический маршрут по Кабардино-Балкарии получил статус национального. В него вошли три ущелья и Эльбрус – объекты федерального и международного значения. Посещать их можно круглый год. Программа рассчитана на четыре дня.

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