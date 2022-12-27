Что ждут от курорта «Новая Анапа»

В правительстве России решат, каким будет новый курорт, до 1 февраля 2023 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже определил векторы развития.

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«Придание территории статуса особой экономической зоны позволит дать преференции бизнесу и ускорит развитие туристической инфраструктуры, что нам и поручал президент России Владимир Путин», – отметил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, 60 % россиян хотят отдыхать у моря внутри России, но им не хватает отелей. У Кубани есть потенциал, который не до конца реализован. Всероссийский курорт даст 15 000 новых номеров и 14 000 новых рабочих мест. Территория курорта «Новая Анапа» составит 1600 га, увеличит на 17 км песчаные пляжи. Региону проект принесет свыше 350 миллиардов инвестиций.

По словам гендиректора АО «Корпорация «Туризм.рф» Сергея Суханова, уже составлены различные предложения, касающиеся преференций для бизнеса.

Отметим, в феврале 2022 года между АО «Корпорацией Туризм.РФ» и Кубанью было заключено соглашение о сотрудничестве, которое поможет реализовать нацпроект по туризму.