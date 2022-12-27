Горнолыжные отели Северного Кавказа забронированы почти на 100%

Представитель единого института развития Северного Кавказа сообщил о дефиците мест в отелях Северного Кавказа, который возник в преддверии новогодних праздников, передает ТАСС.

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Так, практически 100% мест в отелях популярных горнолыжных курортов в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Чечне оказались уже забронированными. Уточняется, что некоторые места в горнолыжных отелях будут заняты вплоть до начала весны 2023 года.

В общей сложности заполненность отелей на курорте «Архыз» в период новогодних праздников составляет 95-100%, в «Ведучи» забронировано порядка 80% номеров.