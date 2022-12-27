Цены на ски-пассы в Сочи сравнялись с альпийскими

Туристы сетуют на дороговизну ски-пассов на популярных горнолыжных курортах Сочи.

Фото: Tourdom Tourdom

«Бронирую сейчас Красную Поляну на конец января. Ски-пасс за 4 тыс. руб. в сутки? Франция, Австрия, где вы?» – написал в соцсетях один из горнолыжников.

Редакция TourDom.ru сравнила стоимость билетов на подъемники в России и Франции.

На Новый год и каникулы ски-пасс на один день на Курорте Красная Поляна действительно стоит 4 тыс. руб. на одного взрослого. На другом сочинском курорте, «Роза Хутор», билет на 30 декабря обойдется в 4750 руб.

Сэкономить можно, если взять абонемент на несколько дней. Например, ски-пасс на 3 праздничных дня предлагается в Красной Поляне за 8 тыс. руб., на «Розе Хутор» – за 14 240 руб. (начиная с 30 декабря).

Если поехать на отдых в конце января, услуга подъемников обойдется дешевле. За один день туристы заплатят 3300 руб. в Красной Поляне и 3950 – на «Розе Хутор». Абонемент на 3 дня можно купить за 6600 и 10 900 соответственно. Приводим цены с 25 января.

Цены на подъемники в Альпах вполне сопоставимы с сочинскими. В частности, на французском горнолыжном курорте Валь Торанс ски-пасс на один день катания обойдется в 63 евро (около 4600 руб.), на 3 дня – в 189 евро (13 800 руб.). Судя по информации на сайте курорта, на весь зимний сезон (начиная с 17 декабря) прайс единый.

Опытные горнолыжники считают, что высокие тарифы в Сочи обоснованы. «Красная Поляна и “Роза Хутор” – это курорты европейского уровня по инфраструктуре, подготовке трасс, – говорит Андрей М. – Кроме того, здесь есть места для фрирайда из-за того, что выпадает много снега». Дешевле обойдется отдых на других российских курортах, где сервис и инфраструктура уступают сочинским.