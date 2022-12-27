Названы недооценённые места для отдыха в Калининградской области

«У нас очень сильно недооценён туристический потенциал Калининградского залива. Есть восток области, который сейчас развивается. Но я бы порекомендовал нашим предпринимателям и на залив Калининградский посмотреть, потому что там замечательные места и очень много интересных идей для отдыха можно реализовать», — считает губернатор.