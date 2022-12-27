Названы недооценённые места для отдыха в Калининградской области

Жители области и предприниматели должны обратить внимание на побережье Калининградского залива, как на интересный туристический объект. Об этом глава региона Антон Алиханов заявил на Совете по туризму в понедельник, 26 декабря.
«У нас очень сильно недооценён туристический потенциал Калининградского залива. Есть восток области, который сейчас развивается. Но я бы порекомендовал нашим предпринимателям и на залив Калининградский посмотреть, потому что там замечательные места и очень много интересных идей для отдыха можно реализовать», — считает губернатор.
По словам Алиханова, на побережье залива уже реализуются отдельные проекты, но им не хватает масштабности. Параллельно будет осваиваться и территория по берегам Куршского залива. В 2023 году планируется соединить паромами Полесск и Куршскую косу. Эта задумка уже получила название «Куршский мост».