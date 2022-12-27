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3 часа назад

Алиханов назвал недооценённые места для отдыха в Калининградской области

Клопс.Ru

Жители области и предприниматели должны обратить внимание на побережье Калининградского залива, как на интересный туристический объект. Об этом глава региона Антон Алиханов заявил на Совете по туризму в понедельник, 26 декабря.

Названы недооценённые места для отдыха в Калининградской области
Фото: КлопсКлопс

«У нас очень сильно недооценён туристический потенциал Калининградского залива. Есть восток области, который сейчас развивается. Но я бы порекомендовал нашим предпринимателям и на залив Калининградский посмотреть, потому что там замечательные места и очень много интересных идей для отдыха можно реализовать», — считает губернатор.

По словам Алиханова, на побережье залива уже реализуются отдельные проекты, но им не хватает масштабности. Параллельно будет осваиваться и территория по берегам Куршского залива. В 2023 году планируется соединить паромами Полесск и Куршскую косу. Эта задумка уже получила название «Куршский мост».

Отдых в России,Антон Алиханов,
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