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1 час назад

В Калининградской области появится подводный археологический музей

Kaskad.tv

В Синявинском карьере планируется открыть подводный археологический музей. О планах создания дайв-сайта в Калининградской области рассказал Андрей Ермак.

В Калининградской области появится подводный музей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Главный “застрельщик” – музей Мирового океана. Мы, в большей степени, “подносим снаряды” в этом проекте. Но это будет один из самых ярких проектов. Это позволит достаточно нишевому туристу, дайверу, потенциально очень интересному, очень обеспеченному, найти еще один дайв-сайт в нашей стране», - заметил Ермак.

Подробнее о планах по развитию туризма рассказал Антон Алиханов. Например, в регионе появится «Куршский мост» - корабль, который соединит национальный парк и восточные районы области.

Отдых в России,Андрей Ермак,Антон Алиханов,
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