В Калининградской области появится подводный музей

«Главный “застрельщик” – музей Мирового океана. Мы, в большей степени, “подносим снаряды” в этом проекте. Но это будет один из самых ярких проектов. Это позволит достаточно нишевому туристу, дайверу, потенциально очень интересному, очень обеспеченному, найти еще один дайв-сайт в нашей стране», - заметил Ермак.