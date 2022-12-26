Куда поехать на новогодних каникулах

Новогодние каникулы в этом году продлятся с 31 декабря по 8 января. Это значит, что у россиян хватит времени и отпраздновать Новый год, и съездить в путешествие. «ФедералПресс» рассказывает о самых популярных направлениях.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Владимир

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В этом городе можно посетить новогодние гуляния, а также осмотреть соборы и монастыри. Во Владимире есть множество катков, на которых можно отдохнуть всей семьей. Для любителей активного отдыха есть лыжная база в большой лесопарковой зоне.

Также зимой обязательно нужно увидеть заснеженные избы города, центральные улицы в праздничной иллюминации и ремесленные ярмарки. А если замерзнете, то можете зайти в прекрасные музеи Владимира.

Кострома

Путешествие сюда будет сказочным и недорогим. У города особая атмосфера: в нем находится терем Снегурочки, проходят новогодние гуляния.

В Костроме вы сможете прокатиться на тройке лошадей, попить чай из самовара. Можно снять дачу с проживанием на все каникулы или же остановиться в уютном отеле, стилизованном под старинный русский дом.

Обязательно стоит посмотреть Сусанинскую площадь, терем Снегурочки, Ипатьевский монастырь, музей деревянного зодчества «Костромская слобода». Ближайший горнолыжный курорт находится в Плесе, в 74 км от Костромы.

Великий Устюг

Город славится тем, что именно здесь расположена резиденция Деда Мороза. Русские горки, заснеженные улочки, ледник с фигурками и другие сказочные элементы не оставят никого равнодушными.

Резиденция Деда Мороза – это самая важная достопримечательность города. Также стоит посмотреть музей новогодней и рождественской игрушки, побывать на набережной Сухоны, посмотреть Соборное дворище и различные церкви Великого Устюга.

Плес

Как указывалось выше, это город в Ивановской области, расположенный в 74 км от Костромы. Приехать в Плес зимой однозначно стоит, так как он красив в любое время года.

Город полон достопримечательностей – музеи, площади, старинная архитектура, река Волга. Если хочется активного отдыха, то рядом с Плесом есть горнолыжный курорт «Миловка».

Карелия

Здесь очень разнообразный зимний отдых: от прогулок по лесу на снегоступах до зимних фестивалей. Также в Карелии много возможностей для каникул с детьми: множество музеев, резиденция Деда Мороза.

Можно провести новогоднюю ночь в Петрозаводске, а затем отправиться в путешествие за полярный круг или на экскурсию по мраморному каньону в парке Рускеала.

Калининград

Отличный вариант для любителей европейских каникул. Колоритные улочки погрузят вас в атмосферу старой Пруссии.