Российские туристы продолжают путешествовать по Сербии

Исторически так сложилось, что жители Сербии очень тепло относятся к России и не стесняются проявлять свою любовь к российским туристам, которых они особенно рады принимать в своей стране, передает «Лента.Ру».

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Помимо радушия местных жителей, в Сербии действительно можно достойно и бюджетно отдохнуть. Сербы в полной мере умеют проявлять свое гостеприимство, и если услышат от путешественника русскую речь, то не дадут ему почувствовать себя чужим.

Стоит отметить, что большое преимущество Сербии по сравнению с другими европейскими странами заключается в отсутствии необходимости получения визы. Туристам для поездки в эту страну достаточно лишь загранпаспорта.