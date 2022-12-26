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2 часа назад

Российские туристы продолжают путешествовать по Сербии, где их любят несмотря ни на что

runews24.ru

Исторически так сложилось, что жители Сербии очень тепло относятся к России и не стесняются проявлять свою любовь к российским туристам, которых они особенно рады принимать в своей стране, передает «Лента.Ру».

Российские туристы продолжают путешествовать по Сербии
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Помимо радушия местных жителей, в Сербии действительно можно достойно и бюджетно отдохнуть. Сербы в полной мере умеют проявлять свое гостеприимство, и если услышат от путешественника русскую речь, то не дадут ему почувствовать себя чужим.

Стоит отметить, что большое преимущество Сербии по сравнению с другими европейскими странами заключается в отсутствии необходимости получения визы. Туристам для поездки в эту страну достаточно лишь загранпаспорта.

При этом путешественникам следует помнить, что после пересечения границы им необходимо в течение суток оформить регистрацию по месту жительства. Без такого документа есть большая вероятность получить штраф в размере около 16 тысяч рублей.

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