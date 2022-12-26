Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
3 часа назад

Отель в Геленджике поднял цену на 307 000 рублей в честь Нового года

РИА "ФедералПресс"

Цены на размещение в отелях выросли не только на горнолыжных курортах на Новый год, но и там, где сейчас не сезон. В одном из отелей Геленджика цена подскочила за одну ночь сразу на 307 000 рублей.

Отель в Геленджике поднял цену на 307 000 рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«С 31 декабря по 1 января размещение в номере «Гранд Люкс» отеля «Лесная заимка» стоит 332 000 рублей за двоих», – говорится на сайте отеля «Лесная заимка».

Вид из окна номера выходит на живописные скалы, горную реку Адерба. Внутри есть телевизор, диван и кровать с ортопедическим матрасом. Предоплата 100 % вносится сразу. Штраф за позднюю отмену бронирования: 100 % от стоимости первых суток проживания (332 000 рублей).

Интересно, что с 30 по 31 декабря этот же номер стоит 25 000 рублей. Отметим, что стал на Новый год стал дороже только «Гранд Люкс». Остальные номера в отеле от 5500 до 18 000 рублей и в обычные дни, и с 31 декабря по 1 января.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители