Отель в Геленджике поднял цену на 307 000 рублей

Цены на размещение в отелях выросли не только на горнолыжных курортах на Новый год, но и там, где сейчас не сезон. В одном из отелей Геленджика цена подскочила за одну ночь сразу на 307 000 рублей.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«С 31 декабря по 1 января размещение в номере «Гранд Люкс» отеля «Лесная заимка» стоит 332 000 рублей за двоих», – говорится на сайте отеля «Лесная заимка».

Вид из окна номера выходит на живописные скалы, горную реку Адерба. Внутри есть телевизор, диван и кровать с ортопедическим матрасом. Предоплата 100 % вносится сразу. Штраф за позднюю отмену бронирования: 100 % от стоимости первых суток проживания (332 000 рублей).