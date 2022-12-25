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1 час назад

Новогодние каникулы в Крыму проведут под слоганом «Новый год в Крыму как дома»

runews24.ru

Очередные новогодние каникулы на Крымском полуострове состоятся под слоганом « Новый год в Крыму как дома», рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Новогодние каникулы в Крыму пройдут под слоганом «В Крыму как дома»
Фото: Runews24Runews24

Так, в Крыму все праздники будут работать гигантские качели на Ай-Петри, Черепашье озеро, а также новогодние ярмарки и красиво украшенные набережные. Для особых ценителей будут доступны винные парки, фермерские сыроварни, а также исторические винодельни и устричные хозяйства, добавил Волченко.

Напомним, что ранее региональное ведомство сообщило о 80-90% загрузке лучших крымских гостиниц и отелей на Новый год.

Отдых в России,Вадим Волченко,
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