Новогодние каникулы в Крыму пройдут под слоганом «В Крыму как дома»

Очередные новогодние каникулы на Крымском полуострове состоятся под слоганом « Новый год в Крыму как дома», рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Так, в Крыму все праздники будут работать гигантские качели на Ай-Петри, Черепашье озеро, а также новогодние ярмарки и красиво украшенные набережные. Для особых ценителей будут доступны винные парки, фермерские сыроварни, а также исторические винодельни и устричные хозяйства, добавил Волченко.
Напомним, что ранее региональное ведомство сообщило о 80-90% загрузке лучших крымских гостиниц и отелей на Новый год.