На Красной Поляне состоялось открытие первых горнолыжных трасс

На горнолыжных курортах Красной Поляны официально стартовал зимний курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Отмечается, что на курорте Красная Поляна выпало достаточное количество снега, и теперь лыжники и сноубордисты могут начать кататься на горнолыжных трассах.

Так, катание открылось на трассах горной долины Цирк-2, которая возвышается на 2050 метров над уровнем моря. Чуть позже планируется открыть трассы, расположенные на курортах «Роза Хутор» и «Газпром» - они начнут работать с 29 декабря.