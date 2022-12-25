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1 час назад

В Сочи на Красной Поляне состоялось открытие первых горнолыжных трасс

runews24.ru

На горнолыжных курортах Красной Поляны официально стартовал зимний курортный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На Красной Поляне состоялось открытие первых горнолыжных трасс
Фото: Runews24Runews24

Отмечается, что на курорте Красная Поляна выпало достаточное количество снега, и теперь лыжники и сноубордисты могут начать кататься на горнолыжных трассах.

Так, катание открылось на трассах горной долины Цирк-2, которая возвышается на 2050 метров над уровнем моря. Чуть позже планируется открыть трассы, расположенные на курортах «Роза Хутор» и «Газпром» - они начнут работать с 29 декабря.

Напомним, в Сочи на предстоящий зимний сезон загрузка отелей составила 90%. Курорт готовится принять более 200 тысяч туристов в период новогодних каникул.

Отдых в России,Газпром,
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