Этим летом отправились путешествие на машине почти 70% россиян

По России этим летом на машине путешествовали 67% россиян. Об этом сообщает "Российская газета".

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По результатам исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Ассоциацией автомототуризма и караванинга, на расстояние от 500 до 1000 км путешествовали 30% участников исследования. 21% уезжали на расстояние от 2000 до 3000 км. 11% преодолели путь протяженностью от 2000 до 4000 км.

По словам директора исследований в сфере цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратовой, в числе трудностей участники исследования называли качество дорог, плохую связь, интернет, плохой сервис на туробъектах. А также количество АЗС, высокую стоимость проживания и недостаток информации о туробъектах и их адресах.

25% россиян путешествовали на оздоровительные курорты на автомобиле. 31% отправлялись в дорогу, чтобы посмотреть, а также изучить архитектуру и историю.