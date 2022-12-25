Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
3 часа назад

Этим летом отправились путешествие на машине почти 70% россиян

Реальное время

По России этим летом на машине путешествовали 67% россиян. Об этом сообщает "Российская газета".

Этим летом отправились путешествие на машине почти 70% россиян
Фото: Реальное времяРеальное время

По результатам исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Ассоциацией автомототуризма и караванинга, на расстояние от 500 до 1000 км путешествовали 30% участников исследования. 21% уезжали на расстояние от 2000 до 3000 км. 11% преодолели путь протяженностью от 2000 до 4000 км.

По словам директора исследований в сфере цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратовой, в числе трудностей участники исследования называли качество дорог, плохую связь, интернет, плохой сервис на туробъектах. А также количество АЗС, высокую стоимость проживания и недостаток информации о туробъектах и их адресах.

25% россиян путешествовали на оздоровительные курорты на автомобиле. 31% отправлялись в дорогу, чтобы посмотреть, а также изучить архитектуру и историю.

Напомним, при расходе в 7 литров на 100 километров понадобится около 140 литров бензина. При стоимости, например, 95-го бензина в 46 рублей за литр расходы на топливо составят 6 440 рублей. Помимо трат на проживание и бензин, нужно учесть и расходы в поездке — на музеи, питание и сувениры.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу "ВКонтакте" "Реального времени".

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители