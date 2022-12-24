Россияне решили встречать Новый год дома

Помните, как все ждали, когда же наконец отменят ковидные ограничения, чтобы можно было снова свободно путешествовать? Большинство мер и правда сняли, и число направлений для поездок выросло. Только вот на планах россиян рвануть куда-то на новогодних каникулах это не особо сказалось. Теперь новая проблема — путешествовать стало сильно дороже.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Средний чек при бронировании организованных туров вырос на треть — до 147 300 рублей год к году. Туры за границу теперь стоят в среднем на 40% дороже — 168 200 рублей. Покататься по России на праздники обойдётся примерно в 61 000 рублей, это почти на 34% больше.

Самым востребованным зарубежным направлением у туристов из России на Новый год стал Египет. Средний чек туда вырос чуть больше чем на четверть — до 141 300 рублей. А вот желающих поехать туда за такие деньги за год заметно поубавилось — с 51% до 29%.

Второй по популярности у россиян на новогодних каникулах Таиланд. Ещё в прошлом году в это время он был закрыт для массовых туристов. Теперь препятствие только одно — в среднем поездка обойдётся в 231 800 рублей. Далеко не каждый россиянин может позволить себе такое.

На третьем месте по популярности — Турция. Количество желающих провести там новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом не особо изменилось. А вот средний чек вырос более чем на 50% — до 139 700 рублей.

Поездки по России в этом году стали выбирать чаще. Средний чек тоже вырос, но, как отмечают эксперты, это потому, что россияне захотели жить с большим комфортом, поэтому выбирают размещение подороже. Чаще всего туристы едут отмечать Новый год в Сочи, Санкт-Петербург и Москву.