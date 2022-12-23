В Татарстане построят ещё шесть туробъектов

Инвестиционный совет Татарстана одобрил строительство шести туристических объектов.
Об этом сообщает «Реальное время».
Все проекты представил Институт развития городов Республики Татарстан.
В частности, в селе Красный Бор появится гостиничный комплекс. Также запланировано строительство курортной зоны «Карабашское море».
В Менделеевском районе намерены создать глэмпинг-парк «Белая линия».
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РТС) по внутреннему туризму Илья Уманский в разговоре с НСН рассказал, что, хотя в этом сезоне проживание в некоторых гостиницах стало дороже, прочие расходы остались на уровне прошлого года.