В Татарстане построят ещё шесть туробъектов

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РТС) по внутреннему туризму Илья Уманский в разговоре с НСН рассказал, что, хотя в этом сезоне проживание в некоторых гостиницах стало дороже, прочие расходы остались на уровне прошлого года.