На курорте «Эльбрус» открылся ярмарочный комплекс

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открылся благоустроенный ярмарочный комплекс с торговыми павильонами и сценой. В нем смогут представить свою продукцию местные предприниматели, ранее работавшие на старом рынке.

«На „Эльбрусе“ открылась новая ярмарочная площадь с торговыми павильонами и объектами для сервиса и развлечений. Здесь продолжат свою деятельность предприниматели, ранее работавшие на старом рынке, состояние которого не соответствовало современным стандартам торговли», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Кавказ.РФ».

Площадь нового рынка составляет 4,5 тысячи квадратных метров — это более чем в восемь раз превышает площадь прежнего, располагавшегося в зоне выката на Поляне Азау. Помимо торговых павильонов на территории ярмарки построили сцену для проведения культурно-массовых мероприятий, административное здание, также там созданы санитарно-бытовые условия для сотрудников и посетителей, а все павильоны отапливаются.

«Новые павильоны уже выделены предпринимателям, которые теперь будут работать в комфортных условиях. Благоустройство ярмарочной площади — это начало большой работы по преобразованию курорта „Эльбрус“, по приведению зданий к единому архитектурному облику, строительству новых объектов. Важно, чтобы на каждом этапе соблюдались договоренности и учитывались интересы малого и среднего бизнеса», — отметил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, слова которого приводятся в сообщении.

«Эльбрус» — всесезонный горнолыжный курорт под управлением института развития СКФО Кавказ.РФ, расположенный на склонах одноименной горы. На курорте обустроено 17 километров трасс и три современные канатные дороги гондольного типа, а зона катания является самой высокогорной в России. Кроме того, здесь самый продолжительный горнолыжный сезон в стране — в среднем он длится с конца ноября до июня. В 2021 году на курорте побывали около 400 тысяч человек, и год ото года турпоток постоянно растет.