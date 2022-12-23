Из-за теплой погоды открытие трасс на «Розе Хутор» перенесли

Трассы для катания на «Розе Хутор» откроют не раньше чем за два дня до Нового года. Пока погода не позволяет этого сделать, но туристы не против.
«Открытие должно было стартовать 23 декабря. Тем, кто уже купил ски-пассы с этой даты, вернут деньги», – сообщили в администрации курорта.
Канатные дороги, бары, каток, резиденция Деда Мороза и вся развлекательная индустрия работают в штатном режиме. Российские туроператоры не фиксируют отказов от туров в горный кластер Сочи, сообщают РИА Новости.
Отметим, на «Красной Поляне» сезон уже стартовал. В некоторых регионах декабрь холодный и снежный. Например, в Приморье можно наблюдать сугробы по три метра.