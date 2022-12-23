Столичные турцентры подготовили новогоднюю программу

Московские туристические информационные центры подготовили для посетителей праздничные новогодние мероприятия, которые пройдут во всех городских точках с 23 декабря по 7 января. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, в парке «Зарядье», на Северном речном вокзале и в других популярных местах все желающие смогут бесплатно отправить открытку в российские города, а также совершить виртуальную прогулку по городу в специальных очках.

На Манежной площади ежедневно с 16:00 до 17:00 будут работать аниматоры. Они проведут для маленьких гостей игры, викторины и театрализованные представления. Ребятам постарше предоставят возможность виртуально прогуляться по зимней Москве.

На Манежной площади гостям предложат принять участие в викторине, посвященной столице, и выиграть билеты в Московский зоопарк, в Пушкинский музей, на каток у ГУМа или на выставки ВДНХ.