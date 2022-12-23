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29 минут назад

Столичные туристические центры подготовили новогоднюю программу для посетителей

Вечерняя Москва

Московские туристические информационные центры подготовили для посетителей праздничные новогодние мероприятия, которые пройдут во всех городских точках с 23 декабря по 7 января. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Столичные турцентры подготовили новогоднюю программу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, в парке «Зарядье», на Северном речном вокзале и в других популярных местах все желающие смогут бесплатно отправить открытку в российские города, а также совершить виртуальную прогулку по городу в специальных очках.

На Манежной площади ежедневно с 16:00 до 17:00 будут работать аниматоры. Они проведут для маленьких гостей игры, викторины и театрализованные представления. Ребятам постарше предоставят возможность виртуально прогуляться по зимней Москве.

На Манежной площади гостям предложат принять участие в викторине, посвященной столице, и выиграть билеты в Московский зоопарк, в Пушкинский музей, на каток у ГУМа или на выставки ВДНХ.

Здесь же можно будет записаться на бесплатные экскурсии по городу, организованные туристическим сервисом Russpass, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отдых в России,ВДНХ,Правительство Москвы,
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