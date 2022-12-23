Туристы предупредили об очередях в парке «Остров Мечты»

В интернете появились отзывы посетителей столичного парка «Остров Мечты», которые предупреждают о больших очередях: в выходные ожидание к самым популярным аттракционам может превышать час.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Безобразие. Очереди на некоторые аттракционы достигают более часа», – написал 18 декабря один из пользователей Яндекса, где парк имеет оценку 5 звезд. Другие отмечают, что в будни таких проблем нет, но не у каждого есть возможность приезжать туда не в выходные.

Еще один человек обратил внимание, что парк открывается позже, чем год назад. По его словам, раньше в новогодние каникулы можно было приехать к 10:00. С утра меньше людей, поэтому желающие могли покататься без очередей. Сейчас «Остров Мечты» открывается только в полдень, и такой график планируется сохранить и на праздники. При этом многие посетители довольны парком развлечений. И подчеркивают, что в праздничные дни, на каникулах и в выходные большие очереди на аттракционы – это нормальная практика, и не только в России.

Редакция направила запрос в «Остров Мечты», чтобы уточнить, какие меры будут принимать там, чтобы избежать больших очередей на новогодних каникулах. На момент написания новости ответ не поступил. В то же время на сайте парка развлечений указано, что число билетов ограниченно.

Цены на 30 декабря начинаются от 2900 руб. с человека. Так называемый экспресс-проход, который позволяет попасть на аттракцион без очереди, стоит 5900 руб. Но и это не является гарантией, что ждать не придется: «Даже сейчас випы по полчаса стоят, а это говорит о том, что пускают без проверки».