Итоги года в Анапе: курорт вновь в лидерах Кубани

Для Анапы нынешний год выдался достаточно плодотворным. Город закрепил за собой звание круглогодичного курорта с развитой инфраструктурой. Помимо этого, Анапа увеличивает инвестиционную привлекательность и развивает градостроительство. «ФедералПресс» разобрался, каких успехов добился город-курорт и что стоит в планах на ближайшее время.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В топе южных курортов

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За последние несколько лет туризм в России столкнулся с большими сложностями, под которые пришлось подстраиваться и выстраивать работу в новых условиях. Сначала пандемия внесла свои коррективы, после снятия ограничений наступили февральские события, из-за которых пришлось закрыть авиасообщение. Все это ужесточилось антироссийскими санкциями.

Несмотря на это, Анапа вновь оказалась в лидерах по количеству принятых туристов. С начала 2022 года город встретил более четырех миллионов гостей, общий турпоток вырос на 4 %.

Путешественников Анапа привлекает соотношением цены и качества. В этом году особое внимание уделялось развитию гастрономического туризма. В Варваровке открылась гравитационная винодельня «Скалистый берег», продолжается строительство Центра энологического туризма в Виноградном.

Мэр Анапы Василий Швец отметил, что на курорте развиваются различные виды туризма, отсюда и наблюдается рост турпотока.

«В целом каждый турист найдет для себя в Анапе досуг по душе. Для тех, кто любит спокойный отдых – это, конечно, море, СПА-комплексы и бассейны, отели «все включено». Для ценителей активного отдыха – полеты на параплане, экотуризм по тропам заповедника «Утриш» и маршрутам, которые представлены в мобильном приложении «Моя Анапа». Мы развиваем все виды туризма, даже после открытия нового Дворца бракосочетания – свадебный. Каждое направление интересно, и мы стараемся, чтобы у наших гостей возможность выбора была как можно шире», – считает Василий Швец.

Анапа вновь стала рекордсменом по количеству отелей «все включено» и «ультра все включено». Василий Швец отметил, что в прошлом году таких объектов было 47, а в этом – 52. Туристов привлекает уровень сервиса, который не уступает мировым стандартам.

Туристический потенциал Анапы отметили и на федеральном уровне. Депутат Госдумы Иван Демченко оценил инициативу создания нового всероссийского курорта «Новая Анапа».

«Создание нового всероссийского курорта – это не просто вклад в социально-экономическое устройство Краснодарского края, но и демонстрация мощных возможностей по размещению туристов, увеличению туристического потока», – отметил парламентарий.

Мэр Анапы Василий Швец уверен, что новый курорт ежегодно сможет принимать более 3 миллионов туристов со всех субъектов России, в том числе и из четырех новых регионов.

В рабочую группу по строительству «Новой Анапы» войдут представители Минстроя и Минэкономразвития РФ, корпорации «Туризм.РФ» и администрации Краснодарского края.

Генплан – это грандиозный опыт

В 2022 году в городе-курорте активно продолжалась работа по принятому генплану. Анапа развивается исключительно в соответствии с новыми правилами землепользования и застройки. Фактически градостроительство перестроилось под новые форматы, которые помогают комплексному развитию территорий.

В начале декабря состоялось заседание общественного градсовета, где были рассмотрены первые проекты КРТ – в хуторе Нижняя Гостагайка и селе Сукко. Там параллельно с жилищным строительством предполагается создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

«По договору вместе с домами будут закладываться соцобъекты, чтобы на момент сдачи жилья собственники квартир уже могли пользоваться всей необходимой инфраструктурой. Теперь в Анапе возможен только такой взвешенный и комплексный подход к освоению территорий и никакой точечной застройки», – отметил мэр города.

В целом Василий Швец считает, что генплан стал мощной отправной точкой для последующего упорядочивания всего пакета градостроительной документации. Эта работа активно велась в этом году и продолжится в следующем.

Нераскрытый потенциал и планы на год

В соответствии с новым генпланом закреплено более 30 тысяч гектаров виноградопригодных земель. Все это станет большим потенциалом для развития виноградарства и виноделия в Анапе. Планируется привлечение инвесторов для постройки объектов в этой сфере.

Еще одним приоритетным направлением стало создание IT-кластеров. В Анапу приезжают специалисты в этой сфере, которые не привязаны к постоянному месту работы и комфортно трудятся в удаленном режиме.

«Это все позволит апробировать у нас разработки и технологии, которые будут служить на благо цифровой экономики и способствовать становлению Анапы как цифровой столицы юга России», – уверен Василий Швец.