На Камчатке утверждены паспорта 13 новых турмаршрутов

На Камчатке продолжается работа по паспортизации туристических маршрутов. Рабочая группа провела итоговое в этом году заседание и утвердила еще 13 маршрутных паспортов.
Утверждены маршруты для туристов: «К местам цветения лизихитонов», SUP-маршрут «Вдоль сопки Никольской», SUP-маршрут «Полуостров Завойко», SUP-маршрут «Река Халактырка — Тихий океан», SUP-маршрут «По реке Пиначевская», «Площадь им. В.И. Ленина – Смотровая площадка «На улице Высотной», «Озеро Приливное — Халактырский пляж», «Маяк Петропавловский — мыс Вертикальный», «Озеро Синичкино», «Водопад Спокойный», «На гору Юрчик», «Дикие озерки» и «Ганальские востряки». Об этом пишет Кам24 со ссылкой на краевое министерство туризма.
Паспортизация маршрутов прежде всего направлена на повышение уровня безопасности туристов. Они смогут предварительно ознакомиться с маршрутами и теми сложностями, которые их ожидают.
Паспорта размещены на сайте правительства Камчатского края на странице министерства туризма.
Всего паспорта имеют 137 основных туристических маршрутов.
Ранее власти Камчатки запланировали провести генеральную уборку Командорских островов.