На Камчатке утверждены паспорта 13 новых турмаршрутов

На Камчатке продолжается работа по паспортизации туристических маршрутов. Рабочая группа провела итоговое в этом году заседание и утвердила еще 13 маршрутных паспортов.

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Утверждены маршруты для туристов: «К местам цветения лизихитонов», SUP-маршрут «Вдоль сопки Никольской», SUP-маршрут «Полуостров Завойко», SUP-маршрут «Река Халактырка — Тихий океан», SUP-маршрут «По реке Пиначевская», «Площадь им. В.И. Ленина – Смотровая площадка «На улице Высотной», «Озеро Приливное — Халактырский пляж», «Маяк Петропавловский — мыс Вертикальный», «Озеро Синичкино», «Водопад Спокойный», «На гору Юрчик», «Дикие озерки» и «Ганальские востряки». Об этом пишет Кам24 со ссылкой на краевое министерство туризма.

Паспортизация маршрутов прежде всего направлена на повышение уровня безопасности туристов. Они смогут предварительно ознакомиться с маршрутами и теми сложностями, которые их ожидают.

Паспорта размещены на сайте правительства Камчатского края на странице министерства туризма.

Всего паспорта имеют 137 основных туристических маршрутов.