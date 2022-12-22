5 мест для коротких поездок на новогодних праздниках

До Нового года осталась всего неделя, и многие уже спланировали, как и где будут отмечать праздники. Для тех же, кто остается в Москве и Петербурге, мы подготовили несколько вариантов, куда можно съездить на зимних каникулах. Все места находятся максимум в паре часов езды от городов и позволяют выбраться на один день, не думая заранее о том, где остаться ночевать

Фото: ТАСС ТАСС

Увидеть диких животных

Видео дня

В 100 км от Красной площади, на левом берегу Оки, находится единственный заповедник Московской области — Приокско-Террасный. Он один из самых маленьких в России — около 5 тыс. га, но на территории обитает более 150 видов птиц и около 60 — млекопитающих.

Самая главная достопримечательность заповедника — зубры. Центральный питомник открыли здесь в 1948 году, и за 74 года популяция животных выросла с 48 особей до более чем 9 тыс. Сегодня диких быков можно увидеть во время экологического маршрута "Дорога к зубрам". В составе экскурсии в заповеднике предлагают прогуляться около полутора часов и посмотреть на животных в условиях, максимально приближенных к естественным. Кроме того, экскурсовод расскажет интересные факты о зубрах и проводит к пятиметровой вышке, чтобы понаблюдать за животными с высоты.

Такая экскурсия обойдется взрослому в 500 рублей, также за вход на территорию заповедника нужно заплатить 200 рублей. Для детей есть скидки: от 6 до 17 лет — 300 рублей, младше 6 — бесплатно. Кроме того, организаторы предлагают посетить мастер-классы и другие маршруты. Информацию можно посмотреть на официальном сайте, и перед посещением стоит позвонить для записи.

Как добраться: заповедник находится в городском округе Серпухов, населенный пункт Данки. Дорога из Москвы займет около двух часов.

Побывать в жилищах кочевников

В Сергиево-Посадском районе, в 65 км от Москвы, находится этнопарк "Кочевник". Здесь можно увидеть, как в разных странах жили и живут кочевые народы. Также в парке разводят калмыцких двугорбых верблюдов (на них можно даже покататься), монгольских яков, ослов, баранов, овец, оленей, коз, гусей и северных ездовых собак.

Все животные контактные, их можно покормить специальным кормом, который продают на месте. Помимо животных, территория известна жилищами разных народов. Создатели парка предлагают познакомиться с монгольскими и тюркскими юртами, чукотскими ярангами, ненецким чумом.

Вся информация об экскурсиях, мастер-классах и билетах есть на официальном сайте. Взрослым посещение обойдется в 700 рублей, детям — 350.

Как добраться: можно как на машине, так и на общественном транспорте, просто вбейте в карты название — этнопарк "Кочевник".

Сделать игрушку своими руками

Более 60 лет в Подмосковном селе Богородское Сергиево-Посадского района существует художественная фабрика. Промыслом местные жители занялись гораздо раньше, еще в XV–XVI веках крестьяне мастерили заготовки для игрушек и отправляли их в Сергиев Посад на доработку и продажу на ярмарке.

Музей основан в 1980-х годах, когда фабрика сильно расширялась. Первые экспонаты можно увидеть уже на входе: резные лавки, скульптуры по мотивам русских сказок.

В музее покажут разные игрушки от первых мастеров и современные. Также можно попасть на мастер-класс и заказать экскурсию. Записываться лучше заранее по телефону на сайте, свободные дни еще есть.

Билет для взрослого обойдется в 200 рублей, детям до 14 лет — 150. Стоимость мастер-класса и экскурсии зависит от количества гостей.

Как добраться: музей находится в рабочем поселке Богородское, 79б. В навигаторе место легко ищется по названию.

Насладиться видами широкого водопада

В Ленинградской области, всего в 40 км от города, есть водопады. Опытные путешественники советуют приезжать сюда именно зимой: виды невероятные, а народа гораздо меньше. Называется место — широкий и полноводный Тосненский водопад из Саблинского памятника природы. Название происходит от реки Тосна, крупного притока Невы.

Интересна вся территория памятника природы. Помимо водопада здесь есть знаменитые Саблинские пещеры. Это заброшенные выработки, где добывали песок для производства стекла.

Также именно у слияния рек Саблинки и Тосны Александр Невский вместе с дружиной ожидал подкрепление перед Ледовым побоищем. На месте лагеря установлен крест.

Как добраться: Саблинский заповедник находится в 40 км от Санкт-Петербурга. Ориентир — поселок Ульяновка. До Тосненского водопада можно доехать на машине или на общественном транспорте. Вся информация, в том числе и точные координаты, есть на официальном сайте. Записываться надо заранее по телефону.

Покормить северного оленя

Во Всеволожском районе Ленинградской области можно увидеть северных оленей. Раньше заповедник "Лесная избушка" был известен своими лошадьми, но около десяти лет назад здесь стали разводить и оленей.

Территория расположилась далеко от жилых поселков в лесу. Животных держат практически в реальных условиях обитания. Их не сажают в клетки.

Прогуляться по заповеднику можно в составе экскурсии. Взрослому она обойдется в 1 000 рублей, детям — 500. Во время выезда гостей познакомят со всеми животными: оленями, лошадьми и ненецкими лайками. Записаться можно в соцсетях или позвонить по телефону с официального сайта.