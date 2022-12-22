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2 часа назад

Мастер-план турмаршрута «Кавказская тропа» представят в марте

«Это Кавказ»

Мастер-план туристического маршрута «Кавказская тропа» протяженностью 3,3 тысячи километров, который пройдет через весь Северный Кавказ и выйдет к Черноморскому побережью, будет готов в марте следующего года.

Мастер-план турмаршрута «Кавказская тропа» представят в марте
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

«Общая протяженность тропы составляет 3 300 км. Она пройдет по территории всех республик Северного Кавказа и Краснодарского края, включая 13 особо охраняемых природных территорий. Сейчас мы прорабатываем мастер-план по развитию территорий субъектов СКФО в границах маршрута, он будет готов в марте следующего года. У нас уже есть понимание фирменного стиля „Кавказкой тропы“, предложения по маркировке и навигации», — отметил исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев. Его слова передает пресс-служба компании.

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Предполагается, что межрегиональный туристский маршрут «Кавказская тропа» позволит объединить природные и культурно-исторические объекты округа и Краснодарского края в один маршрут от Черного до Каспийского моря.

«Кавказской тропа» - один из туристических проектов Кавказ.РФ. Маршрут будет проложен от Черного до Каспийского моря и свяжет Сочи и Дербент. Он объединит любителей трекинга, альпинизма, горного велосипеда, археологии, культурного и экологического туризма.

Проект единого туристического маршрута «Кавказская тропа» представили эксперты Единого института развития Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ» на заседании рабочей группы по развитию туризма Координационного совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

В ноябре проект турмаршрута «Кавказская тропа» стал лучшим в сфере экологического туризма на всероссийском конкурсе проектов и лучших практик в сферах экологического, этнокультурного и креативного туризма, прошедшем в Москве. Его представили на конкурс АНО «Пешком по Кавказу» при поддержке министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. Этот маршрут соединит Дербент и Сочи. При этом по территории Дагестана путешественникам предлагается пройти 457 км промаркированных пеших троп. Маршрут доступен туристам разных уровней подготовки.

Отдых в России,Хасан Тимижев,
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