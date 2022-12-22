«Арабатская стрелка»: новый город на узкой косе, где туча комаров

В Херсонской области построят новый город, об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Очерчены примерные границы будущей стройки — самая широкая часть Арабатской косы, к югу от Геническа. Это тонкая длинная полоска земли к северо-востоку от Крыма, ширина которой не превышает восьми километров, длина - 113 километров. Она отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Когда в 2014 году Крым вновь стал российским, территория этой косы оказалась разделена между Россией и Украиной.

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Сегодня эта песчаная коса используется в основном как пляж, но сезон там длится только в летний период. Здесь имеются лишь небольшие домики для отдыхающих и береговые кафе. По мнению экспертов, благоприятные природные и климатические условия Арабатской косы, как и всего побережья Азовского моря от Мариуполя до Геническа, могут быть использованы для создания туристического и природно-заповедного кластера.

Предполагается, что теперь здесь построят жилые кварталы, школы, детские сады, здания под правительственные учреждения, проложат дороги и создадут всю необходимую городскую инфраструктуру. Планируется использовать опыт Мариуполя, где создан мастер-план и быстро строят новые кварталы.

Сообщается, что будущий город напрямую соединят с Геническом. Напомним, что ранее появлялась информация о переезде органов власти Херсонской области в сам Геническ.

Как заявил глава региона, строительство уже идет.

«Мы постараемся по-хорошему посоревноваться с Мариуполем, кто из нас быстрее возведет новые кварталы, школы, детсады, дороги. Будут созданы условия и для работы правительственных органов - федеральных и территориальных», — сказал Владимир Сальдо.

«Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко», — также говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областной администрации Херсонской области.

Насколько это реально — строить город?

— Безусловно, есть запрос населения Херсонской области, которое осталось на правом берегу в организации временного административного центра, — уверен член центрального совета партии СРЗП, экс-министр связи ДНР, уроженец Херсона Виктор Яценко.

— Большое количество населения, несмотря на выдачу сертификатов, не хотят покидать Херсонскую область, намерены и дальше жить, работать в регионе, поэтому был выбрано путь построения нового города.

Но я не думаю, что это будет прямо новый город, думаю, это будет несколько новых кварталов, в том числе, правительственных – туда переедет вся областная администрация. И это будет перспективой для развития Арабатской стрелки и всего Генического района в будущем, это достаточно живописное место – протока озера Сиваш, горячие источники – оно может быть в будущем востребовано у туристов.

Конечно, это недешево. Но это вопрос созидания, вопрос обозначения перспектив региона и его важности для России. Государство стремится компенсировать потери жителей области, это классический путь большевиков, который я лично только поддерживаю, считаю, что это необходимо и в политическом плане, и создаст точку роста региональной экономики.

Могу тут провести параллели: когда была олимпийская стройка, многие скептики говорили: зачем вбухивать миллиарды ради одной Олимпиады. На сегодняшний день мы имеем уникальную федеральную территорию «Сириус», которая востребована 12 месяцев в году. Так что и Арабатская стрелка будет востребована у граждан РФ на годы вперед.

«СП»: — Насколько это вообще реально, учитывая, что там боевые действия недалеко идут?

— Если учесть политический запрос и тот факт, что Генический район отдален от передовой, это вполне реально, это разумная инициатива, и, если у нее есть поддержка на федеральном уровне, это благо для региона.

По словам редактора «АПН Северо-Запад» Андрея Дмитриева, планы возведения нового города на Арабатской стрелке вызывают двойственные чувства.

— С одной стороны, Россия, конечно, должна показывать пример освоения новых территорий, строить там автобаны, футурополисы, современные предприятия. Мне кажется, что кластер производства лучшего в мире оружия, самолетов, техники, как выразился бы Александр Проханов, сверкающих глыб новых предприятий как раз чётко соответствует историческим традиция Новороссии и был бы привлекателен как образ ее будущего.

Кроме того, чисто с практической точки зрения, людей, эвакуированных из того же Херсона и других занятых ВСУ районов, надо куда-то селить. Жилищные сертификаты на какую-то сумму, что им предлагают, не выход. Переезд в новый город на Арабатке выглядит куда заманчивее. Тем более их регион, родная земля.

— Вообще прожект довольно странный, — считает главный редактор ФОРУМ. МСК Анатолий Баранов.

— Там есть город Геническ, который мог бы вырасти до размеров Мелитополя, но ведь не вырос, не нужен. В транспортном отношении неудобный, дорога в никуда. В плане промышленного развития — что там производить, без сырья и топлива? Порт тоже никакой... Курорт сомнительный — Арабатская стрелка славится комарами и больше там нет ничего.

Ну, если только нудистские пляжи организовать. Но надо ещё завлечь туда нудистов…

«СП»: — Для кого строится город? Для беженцев с правого берега?

— В Россию надо ехать через Мелитополь, в Крым через Чонгар. Ну так лучше бы объявили Мелитополь столицей, большой и довольно благоустроенный город.

«СП»: — Не слишком ли дорогое удовольствие? Может, потратить деньги на обустройство беженцев в других городах?

— А когда у нас дороговизна кого останавливала? Могли вдвое дешевле прорыть тоннель через пролив — китайцы предлагали. И куда надёжней в плане обстрелов. Но нам был нужен мост!

«СП»: — Почему, по-вашему, именно Арабатская стрелка? Насколько есть смысл строить город в прифронтовом регионе?

— Арабатская стрелка просто экзотика. Вполне унылое место, на самом деле. Можно проложить там трассу, но преимуществ перед М-2 там никаких. Если только из Феодосии делать столицу Крыма...

А насчёт прифронтового региона — так там боёв и не было. Может, и не будет.