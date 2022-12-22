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46 минут назад

В Туве в 2023 году стартует реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

runews24.ru

В следующем году Тува станет участником нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», запущенного в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Туве стартует реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Регион прошел конкурсный отбор и был включен в федеральный проект «Развитие инфраструктуры туризма» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Так, планируется обустроить пляжные территории на озерах Дус-Холь и Чагытай, а также в Национальном паре культуры и отдыха. Кроме того, средства будут направлены на благоустройство двух туристических маршрутов – «Сибирские каникулы» и «Тува – земля живых традиций».

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Из федерального бюджета на реализацию нацпроекта будет выделено 43,2 млн рублей.

Ранее в Туве была подготовлена необходимая для реализации нацпроекта база. В частности, глава республики Владислав Ховалыг инициировал создание Агентства по туризму, которое занимается вопросами развития туристической отрасли.

В мае 2022 года правительство Тувы при поддержке Ростуризма и Общенационального Союза индустрии гостеприимства провело туристический форум «Тыва – земля живых традиций», в котором приняли участии более 250 экспертов туриндустрии. Одной из основных задач форума была оценка возможностей туристического потенциала региона.

В Послании Верховному Хуралу глава Тувы напомнил, что в 2022 году в республике появилась уникальная достопримечательность – статуя Будды, которая была установлена по инициативе Фонда имени Кужугета Шойгу.

«Мы прорабатываем вопрос строительства канатной дороги до нового объекта. Также формируется проект туристско-логистического центра в Каа-Хемском кожууне с широким комплексом услуг в сфере активного отдыха, проект водного туристического маршрута по Енисею», - отметил Владислав Ховалыг.

Соответствующие проекты будут представлены в ближайшее время.

Кроме того, глава Тувы обратил внимание на необходимость развития внутриреспубликанского сектора лечебного и познавательного туризма. В связи с этим он дал поручение организовать региональные маршруты, которые объединят достопримечательности и целебные источники в кожуунах, отображающих традиции мира кочевников.

Напомним, на сегодня в Туве насчитывается более 800 туристических объектов, в том числе первый в Сибири пятизвездочный отель «Азимут» и первый в стране юрточный комплекс. В ближайшем будущем в республике планируют запустить аквакомплекс на курорте «Чеддер» и завершить реализацию горнолыжного проекта на станции «Тайга».

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