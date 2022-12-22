Горнолыжный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии открыл зимний сезон

Горнолыжный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии официально открыл зимний сезон, сообщается в телеграм-канале администрации Карачаевского городского округа.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Для туристов будут работать восемь канатных дорог. Также подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности: широкие склоны без резких поворотов для новичков и сложные маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов и экстремалов.

Ранее сообщалось, что текущей зимой европейские склоны стали практических недоступны для граждан РФ, однако альтернативу им можно найти и в пределах России.