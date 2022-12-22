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1 час назад

Горнолыжный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии открыл зимний сезон

Москва24

Горнолыжный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии официально открыл зимний сезон, сообщается в телеграм-канале администрации Карачаевского городского округа.

Горнолыжный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии открыл зимний сезон
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Для туристов будут работать восемь канатных дорог. Также подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности: широкие склоны без резких поворотов для новичков и сложные маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов и экстремалов.

Ранее сообщалось, что текущей зимой европейские склоны стали практических недоступны для граждан РФ, однако альтернативу им можно найти и в пределах России.

Качество российских горнолыжных курортов растет. Наиболее востребованы среди россиян курорты Красной Поляны в Сочи. Местные склоны подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. При этом средний уровень отелей здесь четырехзвездочный, поэтому и цены достаточно высокие: отдых на двоих без перелета будет стоить около 116 тысяч рублей.

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