Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Как Тюменская область будет развивать туризм

РИА "ФедералПресс"

На ПЭФ в 2022 году было подписано соглашение о том, что Тюменская область вошла в туристический кластер «Большой Урал». Известно, что он будет развиваться в едином брендинге, но как при этом будут привлекать туристов в тюменский регион? Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма области Мария Трофимова.

Как Тюменская область будет развивать туризм
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нужно подумать над смыслами, что потребители, которые отправятся в поездки по нашей большой территории, будут легко узнавать и считывать», – прокомментировала вопрос ИА «Тюменская линия» Трофимова.

В макротерриторию «Большого Урала» вошли Башкирия, Пермский край, Свердловская, Челябинская и Тюменская области. По задумке инициаторов, каждый регион может предложить туристам уникальную природу, развлечения, базы отдыха и курорты. Если в Челябинской области это озеро Тургояк, в Свердловской – сильный сити-брейк, то визитка Тюмени – это горячие источники региона и Тобольск.

Предполагается, что гости смогут путешествовать по всему Уралу, поясняет Мария Трофимова. Мастер-план развития туризма России презентуют регионам в конце 2022 года. Его создают в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее «ФедералПресс» собрал собственный топ необычных туристических мест в Тюмени, которые стоит посетить приезжему туристу. Мы также писали о том, что отель тюменского термального курорта «ЛетоЛето» признан лучшим в России.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители