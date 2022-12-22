Как Тюменская область будет развивать туризм

На ПЭФ в 2022 году было подписано соглашение о том, что Тюменская область вошла в туристический кластер «Большой Урал». Известно, что он будет развиваться в едином брендинге, но как при этом будут привлекать туристов в тюменский регион? Об этом рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма области Мария Трофимова.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Нужно подумать над смыслами, что потребители, которые отправятся в поездки по нашей большой территории, будут легко узнавать и считывать», – прокомментировала вопрос ИА «Тюменская линия» Трофимова.

В макротерриторию «Большого Урала» вошли Башкирия, Пермский край, Свердловская, Челябинская и Тюменская области. По задумке инициаторов, каждый регион может предложить туристам уникальную природу, развлечения, базы отдыха и курорты. Если в Челябинской области это озеро Тургояк, в Свердловской – сильный сити-брейк, то визитка Тюмени – это горячие источники региона и Тобольск.

Предполагается, что гости смогут путешествовать по всему Уралу, поясняет Мария Трофимова. Мастер-план развития туризма России презентуют регионам в конце 2022 года. Его создают в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».