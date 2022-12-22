Какие отели Подмосковья еще можно забронировать на Новый год

Чаще всего туристы из Москвы выезжают на отдых в Подмосковье уже после Нового года, с 2–3 по 6–8 января. Другие популярные даты – с 30 декабря по 2 января. Редакция TourDom.ru выяснила, какие востребованные объекты еще можно забронировать на этот период.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По данным туроператора «Дельфин», на заезд со 2 по 6 января доступных для заказа популярных гостиниц осталось совсем немного, буквально пара-тройка вариантов. Можно выбрать Country Resort 4*, расположенный на берегу реки Дубны, в окружении леса. Размещение на 4 ночи на all inclusive обойдется как минимум в 94 тыс. руб. на двоих. В стоимость входят алкоголь, дневная и вечерняя анимация, детские утренники, посещение бассейна и услуги проката.

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Другой отель высокого уровня, где остались свободные номера на эти даты, – M’Istra’L Hotel & Spa 5* на Истринском водохранилище. Двухместный номер на 4 ночи во время январских каникул можно заказать как минимум за 160 тыс. руб., включая завтраки и посещение бассейна.

Еще можно найти свободные места в «Тропикана Парк» в Солнечногорском районе: 5 дней проживания со 2 января предлагаются за 50 тыс. руб. Питание – полный пансион.

На другой популярный заезд, с 30 декабря по 2 января, выбор побольше. Три ночи в «Атлас Парк-отеле» обойдутся в 76 тыс. руб. на двоих. Тариф включает полный пансион, развлекательные программы, детскую елку.

Еще можно забронировать двухместный номер с all inclusive в парк-отеле «Воздвиженское» за 106 тыс. руб. В стоимость входят посещение развлекательного, wellness-центра, анимация, прокат, а также новогодний банкет с шоу-программой.

В комплексе «Истра Холидей» на указанный период остались в наличии лишь таунхаусы с одной спальней за 135 тыс. руб. В стоимость помимо трехразового питания и посещения бассейна входит новогодний банкет.

За 48 тыс. руб. можно забронировать номер в «Тропикана Парк» с полным пансионом. Туристы смогут посещать бассейн и пользоваться услугами анимации, при этом праздничный ужин в стоимость не входит.

Другие популярные объекты – парк-отель «Солнечный», Country Resort 4* (Вербилки), «Литвиново», «Фореста Фестиваль» на каникулы полностью распроданы.