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1 час назад

Спрос на летние туры в Краснодарский край вырос в два раза

runews24.ru

Путешественники стали активно бронировать номера в отелях на российских курортах на следующее лето. По оценкам туроператоров, интерес к отдыху на курортах Краснодарского края вырос в два раза в сравнении с прошлым годом, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Спрос на летние туры в Краснодарский край вырос в два раза
Фото: Runews24Runews24

Сообщается, что турагенты и отельеры отмечают высокий спрос от 50 до 100% на отдых летом 2023 года в Краснодарском крае.

Специалисты АТОР отмечают, что такая ситуация во многом объясняется тем, что в прошлом году на курортах Кубани были введены достаточно строгие ограничения из-за пандемии, и поэтому путешественники опасались бронировать места заранее.

Уточняется, что наиболее востребованными направлениями Краснодарского края стали Сочи, Анапа и Туапсе. В том числе часть туристов интересуется летними турами в Абхазию и Крым.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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