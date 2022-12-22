Спрос на летние туры в Краснодарский край вырос в два раза

Путешественники стали активно бронировать номера в отелях на российских курортах на следующее лето. По оценкам туроператоров, интерес к отдыху на курортах Краснодарского края вырос в два раза в сравнении с прошлым годом, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Сообщается, что турагенты и отельеры отмечают высокий спрос от 50 до 100% на отдых летом 2023 года в Краснодарском крае.

Специалисты АТОР отмечают, что такая ситуация во многом объясняется тем, что в прошлом году на курортах Кубани были введены достаточно строгие ограничения из-за пандемии, и поэтому путешественники опасались бронировать места заранее.