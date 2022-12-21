В Госдуме рассказали о развитии детского туризма

«У нас в этом году воспользовались и организованно съездили на экскурсии за счет программ, которые по поручению президента были созданы и со стороны ведомств, более 97 тысяч ребят. Примерно 39 тысяч молодых ребят поездили по России в рамках организованных поездок. Времена сложные, мы много говорим про патриотизм, мы должны позволить узнать историю нашей страны через путешествия», - отметила она.