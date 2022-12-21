В Хабаровском крае увеличивается уровень турпотока

Если в допандемийном 2019 году регион посетили 570 тысяч туристов, то в этом году их будет 550 тысяч, то есть совсем ненамного меньше.

Фото: PROkhab.ru PROkhab.ru

В этом году Хабаровский край уже почти вышел на «доковидные» показатели по объему туристического потока. В частности, если в 2019 году, еще до начала пандемии COVID-19, в регион приехали 570 тысяч туристов, то по итогам текущего года их будет около 550 тысяч, то есть почти столько же, что и тремя годами ранее, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru.

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Такая информация прозвучала накануне вечером во время предновогодней «Прямой линии» с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, в ходе которой он подвел итоги уходящего 2022 года. Один из вопросов, поступивших главе региона, касался развития туризма. Отвечая на него, губернатор отметил, что сейчас краевые власти делают все возможное для привлечения большого количества туристов в регион, проводя для этого всероссийские туристические форумы и заключая разные выгодные соглашения.

"Зря не развивали отрасль туризма ранее, ведь в Хабаровском крае есть на что посмотреть. Первый Всероссийский туристический форум у нас прошел в этом году, а в следующем году будет второй. Нам нужно заманить в край агентов, туроператоров – они же везут к нам туристов с их долларами и рублями. Также мы заключили соглашение с госкорпорацией «Туризм.рф», это нам даст доступ к федеральным деньгам, которые мы направим на горнолыжный комплекс «Хехцир» и на большую набережную в Хабаровске, а также на поддержку наших предпринимателей из сферы гостеприимства", — рассказал Михаил Дегтярев.

В свою очередь, министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус сообщила, что сейчас ее ведомство занимается разработкой той части Национального туристического маршрута, который пройдет по территории Приамурья. По ее словам, в него войдут река Амур, различные достопримечательности города Хабаровска, горнолыжные комплексы, национальные села и другие объекты. Кроме того, глава краевого Минтуризма заявила, что в 2019 году в Хабаровский край приехали 570 тысяч туристов, а в этом году, по расчетам, их будет около 550 тысяч, то есть регион уже практически вернулся на «доковидный» уровень.

В то же время, Михаил Дегтярев отметил, что в этом году был разработан туристический бренд Хабаровского края «Китолет», который символизирует гренландских китов, обитающих на Шантарских островах, и самолеты, собираемые на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина. Этот бренд нужен для повышения узнаваемости Хабаровского края среди туристов из других регионов России и зарубежных стран.

"«Родина китов и самолетов» — так нас увидели со стороны, и это хорошо. Будем опираться не на свое мироощущение, а на тех, кто к нам людей повезет. Ну и для своих граждан мы запустили программу «Отдыхаем в крае», и она пользуется большой популярностью. Ведь многие из наших граждан даже в соседних городах не были, а сейчас мы исправляем это", — заявил Михаил Дегтярев.