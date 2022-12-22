Россияне раскрыли планы на отпуск

Большинство россиян планируют проводить отпуск весной и летом 2023 года внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса OneTwoTrip.

Самым популярным весенним направлением стала Москва. В российскую столицу забронировано уже 18,4 процента от всех авиазаказов. На втором месте — Сочи, на третьем — Санкт-Петербург.

Среди летних направлений лидирует Сочи. Также востребованы билеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск и Иркутск.

Из зарубежных направлений весенний рейтинг у россиян возглавили Дубай, Бангкок и Стамбул. Летом туристы из России планируют отправиться в Бангкок, Анталью, Мале, Даламан, Тель-Авив и сейшельский остров Маэ.