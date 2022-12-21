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16 минут назад

В каких популярных отелях Москвы еще есть места на Новый год

TourDom

Редакция TourDom.ru выяснила, в каких отелях Москвы еще есть свободные номера на самые востребованные новогодние даты – с 30 декабря по 4 января – и сколько стоит размещение.

В каких популярных отелях Москвы еще есть места на Новый год
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Оказывается, мест в столичных отелях еще хватает. Одна из самых известных в экономклассе гостиниц Москвы – «Космос» 3* возле ВДНХ. 5 ночей с захватом Нового года стоят 28 250 руб. на двоих с завтраками. Номер категории бизнес на 10 тыс. дороже.

В 4-звездочном Holiday Inn Moscow Sokolniki цена размещения без питания начинается от 48 тыс. руб. за 5 ночей – это самый бюджетный вариант. Есть предложения подороже – от 83 тыс. руб. за проживание в номере повышенной комфортности. Если добавить питание, то нужно будет заплатить 108 тыс. руб. Другие варианты в этом отеле на новогодние праздники уже недоступны для бронирования.

В Marriott Imperial Plaza 5* возле Ленинградского вокзала свободных номеров на новогодние даты еще в избытке. Так, самое бюджетное предложение – 61,5 тыс. руб. За завтраки нужно доплатить 15 тыс. руб. Есть варианты дороже – от 143 тыс. руб. на двоих за люкс без питания. Самые дорогостоящие номера на новогодние праздники в Marriott, как и в вышеназванных отелях, забронированы еще давно.

В Hilton Garden Inn Moscow Krasnoselskaya тоже есть места. Стоимость начинается от 33 тыс. руб. за проживание без завтраков. Если хочется их добавить, то цена вырастет на 9 тыс. руб.

Отельная база в столице позволяет разместить достаточное количество туристов в новогодние праздники. Притом что в других регионах, например в Шерегеше и на Алтае, места в некоторых гостиницах закончились еще задолго до начала сезона.

Отдых в России,ВДНХ,
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