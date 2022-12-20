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1 час назад

26 популярных зимних маршрутов опубликовали на туристическом портале Russia.Travel

РИА "ФедералПресс"

На национальном туристическом портале Russia.Travel стало доступно описание по 26 туристическим маршрутам с готовой и проверенной программой. Запланировать зимнюю поездку можно по маршрутам Самарской, Свердловской и Ярославской областей.

Опубликован список 26 популярных зимних маршрутов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Внутренний туристический поток в зимний период – с декабря 2022 года по март 2023 года – по предварительным оценкам составит до 18 млн человек. Это на 8 % больше, чем в прошлом зимнем сезоне», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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В предстоящем зимнем туристическом сезоне популярными направлениями стали крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, а также города Золотого кольца.

В настоящее время экспертную оценку уже прошли 37 маршрутов. А описание и программа по 26 маршрутам доступна на национальном туристическом портале Russia.Travel. Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет либо обратиться к туроператорам, либо поехать самостоятельно, воспользовавшись описанием маршрутов на портале.

В Самарской области можно найти самые разные варианты для зимнего путешествия: познавательный туризм, активных отдых или зимние пейзажи Волги. Самостоятельное путешествие по национальному туристическому маршруту в Самаре можно дополнить и разнообразить активным отдыхом или посещением музеев, стадионов и парков. Особенно популярным местом является музей Эльдара Рязанова. Разнообразить поездку можно активным отдыхом. Например, в регионе можно покататься на лыжах или посетить одну из экоферм, где разводят ездовых собак.

Для тех, кто хочет посетить города Золотого кольца стоит начать с Ярославской области. Увидеть богатое культурное наследие, прогуляться по старинным улицам, посетить главные музеи Ярославской области и самые интересные туристические достопримечательности.

Можно разнообразить список регионов и мест для путешествия по России, если отправиться в короткую поездку в Свердловскую область. Екатеринбург удивит туристов сочетанием индустриального города с современными небоскребами, а также историческим наследием. Следует посетить район «Небоскребов», уральский Арбат, увидеть здания Пассажа и типографии «Гранит», памятник изобретателю велосипеда Артамонову, певцу Майклу Джексону и множество других достопримечательностей. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова

Отдых в России,Дмитрий Чернышенко,Майкл Джексон,Эльдар Рязанов,
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