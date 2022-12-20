Перечислены самые популярные города для празднования Нового года

В список самых популярных российских городов для празднования Нового года попали Санкт-Петербург, Москва и Калининград. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на OneTwoTrip.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Выяснилось, что четверть туристов хотят отметить Новый год в Москве, каждый пятый опрошенный россиянин мечтает встретить его в Санкт-Петербурге, а каждый десятый — в Калининграде.

Выбор места встречи Нового года в основном зависит от личных предпочтений респондентов, истории города и хороших воспоминаний, связанных с этой локацией. Кроме того, некоторых опрошенных привлекают погода, еда и рекомендации друзей.