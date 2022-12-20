На Байкале строят гостиницы почти на 7 тыс. мест

Турпоток на Байкал достиг 2 млн человек в год, прогнозируется, что в ближайшие годы он вырастет до 5 млн человек. При этом жилья на берегах озера недостаточно, признают специалисты туриндустрии: растет запрос на комфортабельный отдых, но гостиниц с хорошим сервисом не хватает.

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Долгое время законное строительство отелей не велось, в том числе из-за природоохранных ограничений, а вместо них возводились нелегальные турбазы. Прокуратура констатирует победу над нелегалами, а туристическая отрасль ждет появления в особых экономических зонах (ОЭЗ) почти 7 тыс. новых номеров. Какие объекты сейчас строят на Байкале, рассказали ТАСС представители власти и туристической отрасли.

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Байкал не успевает за туристами

Модульные гостиницы почти на 1 тыс. номеров откроются в 2023 году на Байкале в Иркутской области и Республике Бурятия, а до 2028 года резиденты особых экономических зон в обоих регионах должны построить гостиницы и турбазы еще более чем на 6,6 тыс. мест.

До пандемии турпоток на Байкал рос ежегодно: в Иркутской области в 2019 году он достиг 1,8 млн человек, в Бурятии - почти 400 тыс. В 2020 году турпоток упал на 50%, однако уже сейчас он приближается к допандемийному. На высокие летний и зимний сезоны места на турбазах разбирают за несколько месяцев до их начала. Так, уже в ноябре практически невозможно было найти жилье на Байкале на февраль-март 2023 года: доступны к бронированию были только либо очень дорогие турбазы стоимостью больше 10 тыс. рублей за сутки, либо комнаты без удобств, выяснил корр. ТАСС. При этом в ближайшей перспективе в Иркутской области рассчитывают принимать 3 млн гостей в год, в Бурятии - 2 млн, и для этого нужна качественная инфраструктура.

"Дефицит номерного фонда, однозначно, наблюдается, особенно в пиковые сезоны: февраль-март, июль-август. <…> С каждым годом гости все больше предпочитают отдыхать в комфортных условиях, особенно зимой: в теплых номерах, благоустроенных, уютных, с питанием, баней. Этого нам не хватает", - рассказал ТАСС председатель Бурятского республиканского союза туриндустрии Вячеслав Дмитриев.

Председатель Комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева подтверждает, что Байкал - это место, где недостаточно качественного сервиса. "Сейчас самая главная задача - не просто что-то понастроить, а, чтобы все, что уже построено и будет построено, было по качеству на порядок выше того, что уже есть", - сказала Григорьева ТАСС.

Развитие турзон

Байкал является особо охраняемой природной территорией, поэтому хозяйственная деятельность на его берегах серьезно ограничена, что является одной из причин слабо развитой инфраструктуры. Строительство возможно только в населенных пунктах и в особых экономических зонах. Их на Байкале две - "Ворота Байкала" в Иркутской области и "Байкальская гавань" в Бурятии. Обе были созданы в 2007 году специально для развития туризма и туристической инфраструктуры. Долгое время в ОЭЗ не было активной застройки, но уже в ближайшие годы эти турзоны будут основными местами появления новых объектов размещения.

Наибольший номерной фонд планируют создать в "Байкальской гавани" - свыше 4 тыс. мест до 2028 года. Одним из первых, ориентировочно, через год, откроется отель уровня четыре звезды, рассчитанный на 153 номера. Его в 2022 году начала строить московская компания Green Flow, имеющая опыт работы на курорте "Роза хутор" в Сочи. Как сообщил ТАСС генеральный директор ОЭЗ "Байкальская гавань" Максим Шарипов, инвестор вкладывает в проект порядка 1,6 млрд рублей. Кроме отеля в него входят конгресс-центр, термальный оздоровительный комплекс, детский ресторан, парковки.

Самый дорогой проект - он стоит почти 20 млрд рублей - в "Байкальской гавани" реализует компания "Байкал Эрмитаж". Она собирается построить к 2026 году пятизвездочный отель примерно на 3 тыс. мест с медико-оздоровительным центром, концертно-спортивным комплексом, яхт-клубом, панорамным рестораном. Это будут первые на Байкале отели категории четыре и пять звезд.

"Строящиеся отели в ОЭЗ "Байкальская гавань" будут нацелены на прием туристов со средним доходом и выше среднего. Они будут готовы платить, но за качественную услугу", - считает Дмитриев.

Четырехзвездочную гостиницу на 93 номера с рестораном и спа-салоном должны начать строить и в ОЭЗ в Иркутской области в 2023 году. Всего в турзоне "Ворота Байкала" к 2028 году планируется построить отели, апартаменты, коттеджи почти на 2,6 тыс. мест. Об этом сообщила ТАСС министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун. Два резидента уже ведут строительство и должны завершить его до конца 2023 года.

Сейчас в иркутской ОЭЗ зарегистрированы 17 резидентов, в бурятской - пять. Привлечение инвесторов продолжается, власти обоих регионов ведут переговоры с потенциальными резидентами. А это значит, что количество проектов по строительству туристической инфраструктуры в ближайшей перспективе может вырасти.

Модульные гостиницы

Помимо этого, в Иркутской области и в Бурятии возводят модульные гостиницы. Оба региона на эти цели в 2022 году получили субсидии из федерального бюджета. В общей сумме это 500 млн рублей.

Эти проекты не привязаны к особым экономическим зонам. Например, в Иркутской области модульные гостиницы возводят в Иркутске, откуда туристы начинают путешествие на Байкал, и в Ольхонском и Слюдянском районах, которые расположены на берегах озера. В Бурятии модульные гостиницы также размещают в районах, наиболее востребованных туристами, сообщили ТАСС в Минтуризма республики.

Модульные гостиницы в обоих регионах дадут в общей сложности еще почти 1 тыс. номеров. Первых гостей они должны принять в начале 2023 года.

Уход теневого сектора

Эксперты отрасли отмечают, что предоставление мер поддержки турбизнесу, установление границ населенных пунктов, реконструкция дорог, ведущих на Байкал, работа природоохранной прокуратуры способствуют тому, что на берегах озера начинает развиваться легальный туризм, вытесняя теневой сектор. До недавнего времени на Байкале регулярно появлялись нелегальные турбазы. Отчасти этому способствовало то, что границы населенных пунктов не были установлены, это порождало земельные споры. Сейчас границы практически всех поселений определены.

Свою лепту в уход нелегалов внесла Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, которая после своего образования в декабре 2017 года взялась за борьбу с нарушителями. По информации Григорьевой, сегодня нелегальное строительство на Байкале практически отсутствует. В самой прокуратуре ТАСС сообщили, что в 2022 году на Байкале не находили нелегальные турбазы.