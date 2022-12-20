Старый Сивух: «Альпийская деревня» в дагестанских горах

Как снять проклятье с покинутого села? Нужно создать там рабочие места и привычный для горожан комфорт. И тогда туристы потянутся в горный глэмпинг, а горцы вновь обретут утраченную родину

Несколько лет назад мы рассказывали о дагестанском селении Сивух, жителей которого в 1944 году переселили из родного Гумбетовского района в одно из опустевших после депортации чеченских сел, а затем — на равнину в Хасавюртовский район Дагестана. Обратно в горы им возвратиться не разрешили, и постепенно брошенный Старый Сивух превратился для изгнанников в хрустальную мечту — место, куда обязательно нужно вернуться. И вот пять лет назад на окраине разрушенного села начали появляться первые дома, положившие начало проекту «Альпийская деревня».

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Что это за проект и во что он превратился сегодня, рассказывает один из его инициаторов, бизнесмен Ахмед Ибрагимов.

Приют пастухов и туристов

— Новые дома в Сивухе совсем не похожи на традиционные жилища горцев. Это скорее шале, которые вполне могли бы вписаться в пейзаж Швейцарии.

— Все правильно. В качестве архитектурной основы мы взяли именно шале, которое, к слову, переводится как «приют пастуха».

— Вам это решение кто-то подсказал или оно было принято на очередном сельском сходе?

— На сходе, конечно: в Сивухе все важные решения принимаются коллективно. До начала строительства первых домов в горах мы очень долго и трудно обсуждали варианты возвращения в Старый Сивух, выбирая самый оптимальный и бюджетный. Архитектура шале — воплощенная простота: покатая крыша, выступающая за пределы коробки, натуральные материалы, дешевизна. Пять лет назад уютный дом на 60 70 квадратов можно было построить за 500 тысяч рублей. Сейчас цены выросли, но одновременно вырос и спрос на аренду этих домов. Средний срок окупаемости дома в «Альпийской деревне» — три года, для бизнеса это прекрасный результат.

— Минуточку. «Альпийская деревня» — это проект, позволяющий сивухцам вернуться в родные горы. А при чем здесь бизнес?

— Когда мы обсуждали варианты возвращения в Старый Сивух, возник закономерный вопрос: как обеспечить тех, кто решит переселиться в горы, работой? Ставку решили сделать на туризм, ведь окрестности села удивительно красивы. Напомню, это было лет шесть назад, задолго до того, как в Дагестане случился туристический бум. Так что наше решение было достаточно рискованным, хотя мы и консультировались с самыми серьезными экспертами в области региональной экономики.

Будущий проект готовили системно, по всем правилам. Разработали концепцию развития на ближайшие 10 лет, мастер-план. Заказали проект и генеральный план застройки в хорошем архитектурном бюро. В общем, подготовили полноценный инвестиционный проект.

Народ как инвестор

— Кто оплачивал все эти работы?

— Сивухцы. Жители нашего села в Хасавюртовском районе давно сами решают свои проблемы: асфальтируют и освещают улицы, разбили парк с фонтаном, построили мечеть и медресе. В ходе этих работ у нас появилась действующая модель народного инвестирования, когда всем миром собирают деньги на общественно значимый проект. Ежемесячно каждый сивухец сдает деньги в фонд развития села. Село у нас большое, суммы собираются солидные. Как тратить эти деньги, решаем сообща. Если за какой-то проект проголосует более 50% сельчан, на него начинают выделяться деньги. А поскольку «Альпийская деревня» попала в список приоритетных сельских проектов, все работы здесь финансировались из сельского фонда развития.

— Инфраструктуру тоже создавали за свой счет?

— Естественно. Мы расширили и выровняли старые дороги, мало приспособленные для автомобильного транспорта. Проложили два километра труб к нашим родникам и подвели воду ко всем объектам «Альпийской деревни». Протянули линию электропередачи и к деревне, и к березовой роще неподалеку, где мы решили строить глэмпинг. Провели высокоскоростной интернет.

— Районные власти вам какую-нибудь помощь оказали?

— Когда появились первые дома, глава района сделал в «Альпийской деревне» уличное освещение. Районные дорожники взяли на баланс наши дороги. Сейчас пытаемся решить вопрос с газом. Он у нас пока баллонный. Недавно газовые сети, наконец, дотянулись до райцентра Мехельты. Наши меценаты решили воспользоваться моментом и за свой счет заказали проект газификации Старого Сивуха. Надеялись, что наше село попадет в республиканский план газификации, но пока не срослось. Сейчас в Дагестане активно реализуется программа догазификации. Мы подали заявку, ждем.

— Сивухцы раз за разом доказывают, что со своими проблемами могут справиться сами.

— За исключением нашей главной проблемы, которую, увы, мы самостоятельно решить не можем. Де юре наше село существует и даже есть на картах. Де факто земли, закрепленной за ним, нет. Это создает большие сложности в работе и ограничивает участие поселения в республиканских программах. По той же газификации, к примеру. Так что помощь представителей власти в этом вопросе была бы нелишней. А остальные вопросы мы как-нибудь сами решим.

Почти как в городе

— Сколько домов сегодня сданы под ключ?

— 18. Еще более 20 строятся, в ближайшее время планируем довести количество домов до ста.

— Кто живет в готовых домах?

— В основном туристы, поскольку бросить работу на равнине и переехать в горы для многих нереально. Во всяком случае до тех пор, пока наш туристический проект не заработает на полную мощность. С учетом этого еще до начала строительства мы создали управляющую компанию, которая занимается размещением туристов. Хозяева готовых домов могут сдать их в аренду, получая гарантированную прибыль.

Важный момент. Поскольку мы изначально ориентировались на прием туристов, все дома строятся с учетом запросов горожан, привыкших к городским удобствам. У нас несколько проектов домов, каждый выбирает сам, но есть ряд обязательных требований для всех застройщиков. Дома должны быть покрыты металлочерепицей терракотового цвета, должна использоваться технология «теплый дом», в каждом доме должен быть санузел, ванная, горячая вода.

— Все это предполагает и наличие канализационных сетей. Или вы пока этой проблемой не заморачивались?

— Вы, наверное, обратили внимание, что в деревне непривычно широкие улицы. Совсем не сельские. Это сделано не только для удобства автолюбителей, в недалеком будущем планируем проложить на этих улицах ливневые и канализационные трубы. Заказали и оплатили 8 септиков, которые будут очищать сточные воды как в «Альпийской деревне», так и в глэмпинге. Один септик можно подключить к 2 3 домам, так что на первое время нам хватит.

Как устроен глэмпинг

— Глэмпинг — это тоже общественный проект?

— В принципе, да, поскольку именно он должен обеспечить работой сельчан, решивших возвратиться в горы. Это экономическое сердце проекта. Но работы здесь финансируют несколько состоятельных сивухцев.

В березовой роще чуть ниже Старого Сивуха сегодня построено 20 домиков, рассчитанных на двух человек. Обстановка бюджетная: двуспальная или две односпальные кровати, холодильник, обогреватель, столик, вешалка с зеркалом, белье, посуда. Комплекс душевых и туалетов — в шаговой доступности на территории глэмп-парка.

Кроме того, здесь есть кухня и небольшое кафе с панорамными окнами, откуда открывается сумасшедший вид на окружающие горы. Поваром работает наша сельчанка Нупайсат, которую мы уговорили приехать сюда из Хасавюрта. Скоро из Москвы приедет шеф-повар, один из лучших в стране специалистов по мясным блюдам. Построен дом для персонала, молельная комната, просторная конюшня. Строится русская баня, библиотека, летняя терраса для кафе, завершаем строительство водоема 20×20 метров. Летом он будет создавать микроклимат, зимой — работать в качестве катка. Закуплено оборудование для детской площадки: батуты, лабиринты, большой веревочный парк. На холмах в окрестностях глэмпинга мы оборудовали смотровые площадки, с которых можно любоваться окружающими видами.

— Резервный источник электричества предусмотрен?

— Да, без него никак. Хотя у нас сети новые, в районе они дышат на ладан, и свет отключается достаточно часто. Будем решать эту проблему, как только появятся свободные деньги.

Рядом с первыми домами сегодня монтируем 11 новых модульных домов — на 4 человека каждый. Они со всеми удобствами: ванная, санузел, кухня. Половина септиков, которые мы закупили, будет смонтирована здесь. Строительство этих домов профинансировало наше министерство туризма, мы выиграли грант на 15 миллионов рублей. Каркасы восьми домов уже собраны, остальные — в работе. В следующий сезон глэмпинг сможет ежедневно принимать 80 человек вместо сегодняшних 40.

Так что нам понадобятся новые официанты, горничные, аниматоры. В прошедший сезон нам очень помогли волонтеры, которых оказалось неожиданно много. В основном приезжали отдохнуть и поработать жители мегаполисов, молодежь с «северов», с Дальнего Востока. Надеемся, что эта тенденция сохранится.

Кроме того, нам понадобятся работники «штучных» специальностей — проводники, экскурсоводы, объездчики лошадей, тренеры разных специальностей. Уже сегодня нужны тренеры по дыхательной гимнастике — местный воздух к этому очень располагает, йоге, мотоспорту. Мы планируем организовать прокат горных мотоциклов.

«Сплошные дивиденды»

— …и по верховой езде, раз есть своя конюшня.

— Эта вакансия на сегодняшний день как раз закрыта. Три месяца назад по нашему приглашению в Старый Сивух приехали три замечательных специалиста — Зинаида Телегина и ее помощницы Алена и Анастасия. Зинаида Павловна — заслуженный тренер России по верховой езде, уникальный специалист. Туристы от ее уроков в восторге.

— Желающих много?

— Практически все наши гости хотят научиться ездить верхом. Поэтому сегодня конюшня стала центром притяжения проекта. А началось все три года назад, когда мы купили табун лошадей карачаевской породы. С тех пор он пасется в окрестностях Старого Сивуха, приходя к глэмпингу на водопой. Очень самодостаточные животные. И от хищников сами защититься могут, и корм найти, и постороннего человека к себе не подпустят. «Золотое дно, — думали мы, потирая руки. — Вложились один раз, и дальше сплошные дивиденды».

Тогда мы и предположить не могли, какими проблемами это обернется. Думали, к сезону будем седлать необходимое количество лошадок и катать на них туристов. Оказалось, что все не так просто. На вольном выпасе даже хорошо объезженная лошадь за две-три недели превращается в дикого мустанга. Чтобы лошадь послушно ходила под седлом, ее нужно тренировать минимум час в день. Пришлось строить конюшню, заготавливать корма для меринов, которых мы решили подготовить для туристов, искать объездчиков, тренеров.

До того, как лошадьми занялась Зинаида Павловна, я считал, что ездить верхом умею. Как оказалось, ошибался. Для меня стало откровением, что от поездок верхом можно не уставать, что лошадью можно управлять, практически не прилагая к этому усилий. Базовым навыкам — для поездок в окрестностях глэмпинга — туриста можно обучить дня за два-три. Если же речь идет о длительных походах верхом, понадобится не менее недели тренировок. Зинаида Павловна никому не даст выехать в горы верхом, если увидит, что человек еще не готов к таким поездкам.

— Дети из окрестных сел в гости к вашим лошадкам приходят?

— Иногда, не очень часто. Мы считаем, что это неправильно, и хотим обратиться в Минспорт с предложением открыть на базе нашей конюшни конноспортивную школу для ребят из окрестных сел — Мехельты, Ингиши, Тляраты, Цилитля.

— Сколько туристов вы принимаете за сезон?