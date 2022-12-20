Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах под Петербургом

Горнолыжные курорты Ленинградской области открыли зимний сезон. Склоны работают с 10 утра до полуночи. Как отдохнуть спортивно и сколько за это придётся заплатить, узнала корреспондент «МИР24» Ирина Мокрецова.

Фото: Мир24 Мир24

На самый крупный горнолыжный курорт Ленинградской области в январские праздники каждый день приезжают по 10 тыс. человек, в том числе туристы. Снаряжение можно взять напрокат: выдают лыжи и сноуборды. Запас – 800 взрослых комплектов и более сотни детских.

«Нам нужен рост. Какой у вас рост? 165. Грубо говоря, 20 см отнимаем, у нас получается 145 – доска. Примерно уровень подбородка или плеча. Такого размера доски будет достаточно человеку, который только учится кататься или уже умеет», – поясняет инструктор Павел Конев.

Стандартный набор: ботинки со сноубордом или лыжами – стоит от 900 рублей в час. Или 2600 – на день. Дополнительно можно взять шлем, очки и даже горнолыжный костюм. Для новичков работает учебная трасса. Здесь можно практиковаться самим или нанять инструктора. Индивидуально или на группу.

«На сноуборде обычно мы начинаем учить с 8 лет. На горных лыжах – с трех», – говорит инструктор по горным лыжам и сноуборду Никита Рябов.

В среднем на разных курортах Ленинградской области индивидуальное занятие в выходной день стоит две с половиной тысячи рублей в час. Инструкторы говорят: этого времени хватит, чтобы освоить базовые навыки. Отдыхающие могут выбрать для себя одну из десяти трасс. Самая длинная – 1200 метров. Короткая – 300.

Обратно довезут подъемники. Часовой абонемент на них в выходной день от 1000 до 3000 рублей. Согреться можно в местных кафе или ресторанах. А остаться ночевать – в гостиницах неподалеку. Номер в новогодние праздники стоит от 4,5 до 40 тыс. рублей в сутки. Цена зависит от даты. Бонус для проживающих – скидки на прокат снаряжения и подъемники.